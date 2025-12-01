https://1prime.ru/20251201/novak-865098233.html

Россия и Саудовская Аравия обсудили развитие прямого авиасообщения

2025-12-01T16:05+0300

бизнес

россия

саудовская аравия

москва

александр новак

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия проработают в ближайшее время запуск рейсов еще двух-трех российских авиакомпаний в арабскую страну, сообщил вице-премьер России Александр Новак. "Сегодня мы обсуждали с нашими коллегами развитие прямого авиасообщения между нашими сторонами. Пока летают две саудовские компании по маршруту Эр-Рияд-Москва. Договорились о том, что в ближайшее время будут проработаны и приняты решения об увеличении количества авиакомпаний, в том числе двух или трех российских компаний", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24". Он также отметил, что будет увеличено и число направлений полетов - не только в Москву, но и в другие города России. Отвечая на вопрос, о каких новых городах идет речь, Новак сказал, что этот вопрос в ближайшее время проработают министерства транспорта двух стран. "Это будет сделано в ближайшее время, поскольку здесь в Саудовской Аравии мы договорились, что к транспортным форумам, которые будут проводиться в апреле, все документы должны быть подготовлены", - подчеркнул вице-премьер.

