https://1prime.ru/20251201/panika-865100260.html
СМИ рассказали о панике союзников Киева из-за встречи Путина и Уиткоффа
СМИ рассказали о панике союзников Киева из-за встречи Путина и Уиткоффа - 01.12.2025, ПРАЙМ
СМИ рассказали о панике союзников Киева из-за встречи Путина и Уиткоффа
Союзники Киева высказывают опасения, что встреча спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным может ухудшить условия... | 01.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-01T17:05+0300
2025-12-01T17:05+0300
2025-12-01T17:05+0300
мировая экономика
киев
украина
владимир путин
дональд трамп
сша
стив уиткофф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/06/860385097_0:156:3089:1894_1920x0_80_0_0_8ae2bd6abf61f93ff8749cb3b9874521.jpg
МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Союзники Киева высказывают опасения, что встреча спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным может ухудшить условия мирного соглашения для Украины."Союзники Киева боятся, что в Москве Путин им предложит бизнес-сделки, которые приведут к менее выгодному для Украины мирному соглашению", — говорится в публикации.В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что встреча Путина с Уиткоффом запланирована на вторник, она состоится во второй половине дня.Трамп также подтвердил, что его спецпосланник собирается встретиться с российским лидером на этой неделе.
https://1prime.ru/20251201/rossiya-865097498.html
https://1prime.ru/20251201/makron-865094079.html
киев
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/06/860385097_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_3bcf8b3d1dc56df62287b3d25a068e82.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, киев, украина, владимир путин, дональд трамп, сша, стив уиткофф
Мировая экономика, Киев, УКРАИНА, Владимир Путин, Дональд Трамп, США, Стив Уиткофф
СМИ рассказали о панике союзников Киева из-за встречи Путина и Уиткоффа
Times: союзники Украины опасаются встречи Уиткоффа и Путина во вторник