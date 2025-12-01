https://1prime.ru/20251201/panika-865100260.html

СМИ рассказали о панике союзников Киева из-за встречи Путина и Уиткоффа

2025-12-01T17:05+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/06/860385097_0:156:3089:1894_1920x0_80_0_0_8ae2bd6abf61f93ff8749cb3b9874521.jpg

МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Союзники Киева высказывают опасения, что встреча спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным может ухудшить условия мирного соглашения для Украины."Союзники Киева боятся, что в Москве Путин им предложит бизнес-сделки, которые приведут к менее выгодному для Украины мирному соглашению", — говорится в публикации.В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что встреча Путина с Уиткоффом запланирована на вторник, она состоится во второй половине дня.Трамп также подтвердил, что его спецпосланник собирается встретиться с российским лидером на этой неделе.

мировая экономика, киев, украина, владимир путин, дональд трамп, сша, стив уиткофф