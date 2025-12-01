Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Союзники Киева высказывают опасения, что встреча спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным может ухудшить условия мирного соглашения для Украины."Союзники Киева боятся, что в Москве Путин им предложит бизнес-сделки, которые приведут к менее выгодному для Украины мирному соглашению", — говорится в публикации.В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что встреча Путина с Уиткоффом запланирована на вторник, она состоится во второй половине дня.Трамп также подтвердил, что его спецпосланник собирается встретиться с российским лидером на этой неделе.
17:05 01.12.2025
 
СМИ рассказали о панике союзников Киева из-за встречи Путина и Уиткоффа

МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Союзники Киева высказывают опасения, что встреча спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным может ухудшить условия мирного соглашения для Украины.
"Союзники Киева боятся, что в Москве Путин им предложит бизнес-сделки, которые приведут к менее выгодному для Украины мирному соглашению", — говорится в публикации.
"На маленькие государства". На Западе сделали громкое заявление о России
15:33
15:33
В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что встреча Путина с Уиткоффом запланирована на вторник, она состоится во второй половине дня.
Трамп также подтвердил, что его спецпосланник собирается встретиться с российским лидером на этой неделе.
"Зазвенело в ушах". Во Франции унизили Макрона после заявления Путина
12:36
