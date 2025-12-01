Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Гранд Сервис Экспресс" на время новогодних каникул назначит 12 поездов - 01.12.2025, ПРАЙМ
"Гранд Сервис Экспресс" на время новогодних каникул назначит 12 поездов
"Гранд Сервис Экспресс" на время новогодних каникул назначит 12 поездов - 01.12.2025, ПРАЙМ
"Гранд Сервис Экспресс" на время новогодних каникул назначит 12 поездов
Оператор поездов в сообщении с материковой частью России и Крымским полуостровом - "Гранд Сервис Экспресс" - на период новогодних праздников назначит... | 01.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-01T02:42+0300
2025-12-01T02:42+0300
бизнес
россия
москва
симферополь
крым
гранд сервис экспресс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865080990.jpg?1764546173
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Оператор поездов в сообщении с материковой частью России и Крымским полуостровом - "Гранд Сервис Экспресс" - на период новогодних праздников назначит дополнительные составы, всего будет курсировать 12 поездов, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор компании Александр Ганов. "На время новогодних праздников в Крым дополнительно было назначено два ежедневных поезда: Москва - Симферополь и Санкт-Петербург – Симферополь. Кроме того, перед Новым годом в расписание вернется поезд № 97/98 Москва – Симферополь. В первый рейс после перерыва он отправится из Симферополя 20 декабря 2025 года, из Москвы – 22 декабря 2025 года. Всего же полуостров Крым и материковую часть России во время новогодних каникул свяжут 12 поездов", - рассказал Ганов. Он отметил, что в числе 12 составов, курсирующих в новогодние праздники, назначено пять ежедневных из Москвы, в том числе фирменный поезд "Таврия Экспресс", три ежедневных поезда из Санкт-Петербурга и четыре поезда из других регионов - Омска, Перми, Адлера и Кисловодска. "Гранд Сервис Экспресс" – единственный перевозчик, который с 2019 года доставляет пассажиров в Крым по железной дороге (поездами "Таврия"), а также создатель уникального проекта – поезда-отеля на колесах "Гранд Экспресс", ежедневно курсирующего из Москвы в Санкт-Петербург и обратно. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
москва
симферополь
крым
бизнес, россия, москва, симферополь, крым, гранд сервис экспресс
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, СИМФЕРОПОЛЬ, КРЫМ, Гранд сервис экспресс
02:42 01.12.2025
 
"Гранд Сервис Экспресс" на время новогодних каникул назначит 12 поездов

"Гранд Сервис Экспресс" на время новогодних каникул назначит дополнительные поезда в Крым

МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Оператор поездов в сообщении с материковой частью России и Крымским полуостровом - "Гранд Сервис Экспресс" - на период новогодних праздников назначит дополнительные составы, всего будет курсировать 12 поездов, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор компании Александр Ганов.
"На время новогодних праздников в Крым дополнительно было назначено два ежедневных поезда: Москва - Симферополь и Санкт-Петербург – Симферополь. Кроме того, перед Новым годом в расписание вернется поезд № 97/98 Москва – Симферополь. В первый рейс после перерыва он отправится из Симферополя 20 декабря 2025 года, из Москвы – 22 декабря 2025 года. Всего же полуостров Крым и материковую часть России во время новогодних каникул свяжут 12 поездов", - рассказал Ганов.
Он отметил, что в числе 12 составов, курсирующих в новогодние праздники, назначено пять ежедневных из Москвы, в том числе фирменный поезд "Таврия Экспресс", три ежедневных поезда из Санкт-Петербурга и четыре поезда из других регионов - Омска, Перми, Адлера и Кисловодска.
"Гранд Сервис Экспресс" – единственный перевозчик, который с 2019 года доставляет пассажиров в Крым по железной дороге (поездами "Таврия"), а также создатель уникального проекта – поезда-отеля на колесах "Гранд Экспресс", ежедневно курсирующего из Москвы в Санкт-Петербург и обратно.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАСИМФЕРОПОЛЬКРЫМГранд сервис экспресс
 
 
