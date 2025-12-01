https://1prime.ru/20251201/poezda-865080990.html

"Гранд Сервис Экспресс" на время новогодних каникул назначит 12 поездов

МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Оператор поездов в сообщении с материковой частью России и Крымским полуостровом - "Гранд Сервис Экспресс" - на период новогодних праздников назначит дополнительные составы, всего будет курсировать 12 поездов, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор компании Александр Ганов. "На время новогодних праздников в Крым дополнительно было назначено два ежедневных поезда: Москва - Симферополь и Санкт-Петербург – Симферополь. Кроме того, перед Новым годом в расписание вернется поезд № 97/98 Москва – Симферополь. В первый рейс после перерыва он отправится из Симферополя 20 декабря 2025 года, из Москвы – 22 декабря 2025 года. Всего же полуостров Крым и материковую часть России во время новогодних каникул свяжут 12 поездов", - рассказал Ганов. Он отметил, что в числе 12 составов, курсирующих в новогодние праздники, назначено пять ежедневных из Москвы, в том числе фирменный поезд "Таврия Экспресс", три ежедневных поезда из Санкт-Петербурга и четыре поезда из других регионов - Омска, Перми, Адлера и Кисловодска. "Гранд Сервис Экспресс" – единственный перевозчик, который с 2019 года доставляет пассажиров в Крым по железной дороге (поездами "Таврия"), а также создатель уникального проекта – поезда-отеля на колесах "Гранд Экспресс", ежедневно курсирующего из Москвы в Санкт-Петербург и обратно. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

