Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство расширило перечень технологий для заключения инвестконтракта - 01.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251201/pravitelstvo-865090676.html
Правительство расширило перечень технологий для заключения инвестконтракта
Правительство расширило перечень технологий для заключения инвестконтракта - 01.12.2025, ПРАЙМ
Правительство расширило перечень технологий для заключения инвестконтракта
Кабмин расширил перечень технологий для заключения специального инвестиционного контракта, добавив еще более 10 перспективных технологий, сообщил... | 01.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-01T10:54+0300
2025-12-01T10:54+0300
технологии
россия
рф
михаил мишустин
денис мантуров
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/10/863583335_0:0:3229:1816_1920x0_80_0_0_34c12f4871bf06f0c6873aaeafd7bb08.jpg
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Кабмин расширил перечень технологий для заключения специального инвестиционного контракта, добавив еще более 10 перспективных технологий, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Для расширения практики применения специального инвестиционного контракта привлекаем крупные частные средства в разработку таких прорывных решений. Правительство определило дополнительно еще более 10 перспективных технологий, для создания которых будет доступна эта мера государственной поддержки", - сказал Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами в понедельник. Он отметил, что такая мера гарантирует инвесторам выгодные, понятные и неизменные условия для вложений, в том числе налоговые льготы и иные преференции. В перечень вошли технологии, которые могут применяться в энергетике, химической и перерабатывающей промышленности, сельском хозяйстве. Мишустин поручил первому вице-премьеру Денису Мантурову держать на контроле вопросы развития приоритетных технологий. "Очень важно, чтобы наши планы в отношении таких приоритетных технологий обязательно, конечно, были бы доведены до практической реализации, чтобы укрепить здоровье людей, вы говорили об этом сейчас, повысить качество их жизни и, соответственно, улучшить экологическую ситуацию в стране", - сказал Мишустин.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/10/863583335_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_dfc6f8caae623a9d7900280b43de8bdc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, рф, михаил мишустин, денис мантуров
Технологии, РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин, Денис Мантуров
10:54 01.12.2025
 
Правительство расширило перечень технологий для заключения инвестконтракта

Правительство выбрало еще более 10 технологий для заключения специального инвестконтракта

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 01.12.2025
Дом правительства РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Кабмин расширил перечень технологий для заключения специального инвестиционного контракта, добавив еще более 10 перспективных технологий, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Для расширения практики применения специального инвестиционного контракта привлекаем крупные частные средства в разработку таких прорывных решений. Правительство определило дополнительно еще более 10 перспективных технологий, для создания которых будет доступна эта мера государственной поддержки", - сказал Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами в понедельник.
Он отметил, что такая мера гарантирует инвесторам выгодные, понятные и неизменные условия для вложений, в том числе налоговые льготы и иные преференции.
В перечень вошли технологии, которые могут применяться в энергетике, химической и перерабатывающей промышленности, сельском хозяйстве. Мишустин поручил первому вице-премьеру Денису Мантурову держать на контроле вопросы развития приоритетных технологий.
"Очень важно, чтобы наши планы в отношении таких приоритетных технологий обязательно, конечно, были бы доведены до практической реализации, чтобы укрепить здоровье людей, вы говорили об этом сейчас, повысить качество их жизни и, соответственно, улучшить экологическую ситуацию в стране", - сказал Мишустин.
 
ТехнологииРОССИЯРФМихаил МишустинДенис Мантуров
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала