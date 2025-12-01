https://1prime.ru/20251201/pravitelstvo-865090676.html
Правительство расширило перечень технологий для заключения инвестконтракта
Правительство расширило перечень технологий для заключения инвестконтракта - 01.12.2025, ПРАЙМ
Правительство расширило перечень технологий для заключения инвестконтракта
Кабмин расширил перечень технологий для заключения специального инвестиционного контракта, добавив еще более 10 перспективных технологий, сообщил... | 01.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-01T10:54+0300
2025-12-01T10:54+0300
2025-12-01T10:54+0300
технологии
россия
рф
михаил мишустин
денис мантуров
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/10/863583335_0:0:3229:1816_1920x0_80_0_0_34c12f4871bf06f0c6873aaeafd7bb08.jpg
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Кабмин расширил перечень технологий для заключения специального инвестиционного контракта, добавив еще более 10 перспективных технологий, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Для расширения практики применения специального инвестиционного контракта привлекаем крупные частные средства в разработку таких прорывных решений. Правительство определило дополнительно еще более 10 перспективных технологий, для создания которых будет доступна эта мера государственной поддержки", - сказал Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами в понедельник. Он отметил, что такая мера гарантирует инвесторам выгодные, понятные и неизменные условия для вложений, в том числе налоговые льготы и иные преференции. В перечень вошли технологии, которые могут применяться в энергетике, химической и перерабатывающей промышленности, сельском хозяйстве. Мишустин поручил первому вице-премьеру Денису Мантурову держать на контроле вопросы развития приоритетных технологий. "Очень важно, чтобы наши планы в отношении таких приоритетных технологий обязательно, конечно, были бы доведены до практической реализации, чтобы укрепить здоровье людей, вы говорили об этом сейчас, повысить качество их жизни и, соответственно, улучшить экологическую ситуацию в стране", - сказал Мишустин.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/10/863583335_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_dfc6f8caae623a9d7900280b43de8bdc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, рф, михаил мишустин, денис мантуров
Технологии, РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин, Денис Мантуров
Правительство расширило перечень технологий для заключения инвестконтракта
Правительство выбрало еще более 10 технологий для заключения специального инвестконтракта
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Кабмин расширил перечень технологий для заключения специального инвестиционного контракта, добавив еще более 10 перспективных технологий, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Для расширения практики применения специального инвестиционного контракта привлекаем крупные частные средства в разработку таких прорывных решений. Правительство определило дополнительно еще более 10 перспективных технологий, для создания которых будет доступна эта мера государственной поддержки", - сказал Мишустин
в ходе совещания с вице-премьерами в понедельник.
Он отметил, что такая мера гарантирует инвесторам выгодные, понятные и неизменные условия для вложений, в том числе налоговые льготы и иные преференции.
В перечень вошли технологии, которые могут применяться в энергетике, химической и перерабатывающей промышленности, сельском хозяйстве. Мишустин поручил первому вице-премьеру Денису Мантурову
держать на контроле вопросы развития приоритетных технологий.
"Очень важно, чтобы наши планы в отношении таких приоритетных технологий обязательно, конечно, были бы доведены до практической реализации, чтобы укрепить здоровье людей, вы говорили об этом сейчас, повысить качество их жизни и, соответственно, улучшить экологическую ситуацию в стране", - сказал Мишустин.