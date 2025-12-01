https://1prime.ru/20251201/pravitelstvo-865090676.html

Правительство расширило перечень технологий для заключения инвестконтракта

МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Кабмин расширил перечень технологий для заключения специального инвестиционного контракта, добавив еще более 10 перспективных технологий, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Для расширения практики применения специального инвестиционного контракта привлекаем крупные частные средства в разработку таких прорывных решений. Правительство определило дополнительно еще более 10 перспективных технологий, для создания которых будет доступна эта мера государственной поддержки", - сказал Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами в понедельник. Он отметил, что такая мера гарантирует инвесторам выгодные, понятные и неизменные условия для вложений, в том числе налоговые льготы и иные преференции. В перечень вошли технологии, которые могут применяться в энергетике, химической и перерабатывающей промышленности, сельском хозяйстве. Мишустин поручил первому вице-премьеру Денису Мантурову держать на контроле вопросы развития приоритетных технологий. "Очень важно, чтобы наши планы в отношении таких приоритетных технологий обязательно, конечно, были бы доведены до практической реализации, чтобы укрепить здоровье людей, вы говорили об этом сейчас, повысить качество их жизни и, соответственно, улучшить экологическую ситуацию в стране", - сказал Мишустин.

