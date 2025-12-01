https://1prime.ru/20251201/rolf-865079310.html

В "Рольфе" рассказали о снижении цен на новые автомобили

бизнес

россия

МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Избыточное предложение на рынке новых легковых автомобилей в России в 2025 году способствовало снижению цен на популярные модели примерно на 6% в годовом выражении, рассказал журналистам директор по продажам ГК "Рольф" Вадим Черноусов. "Мы входили в год с достаточно "тяжелыми" складами … порядка 700 тысяч автомобилей находилось на складах на 1 января 2025 года … и предварительный производственный план китайских брендов на этот год, мы это точно знаем, примерно составлял 1,6 миллиона автомобилей. Теперь берем с вами эти 2,3 миллиона (машин - ред.) и сколько мы в итоге легковых автомобилей в текущем году продадим? Миллион двести восемьдесят тысяч, по нашим оценкам", - оценил Черноусов объем предложения на российском рынке легковых машин в этом году. "Мы видим, что сдвиг в сторону предложения пришел. И мы это абсолютно точно подтверждаем, что это повлияло на самом деле не на увеличение цены, а повлияло на уменьшение цены. Если говорить о конкретных цифрах, то топ-10 наших брендов, которые входят в наш портфель, в среднем в этом году подешевели на 6%", - заключил топ-менеджер. Он привел в пример автомобиль Belgee Х50, который в 2024 году он стоил в среднем 2 миллиона 25 тысяч рублей, а на сегодняшний день - 1 миллион 819 тысяч рублей. Таким образом, уменьшение цены составило более 200 тысяч рублей, то есть 10%. "Еще один яркий пример – это Solaris HCT, средняя цена которого в прошлом году была 2 миллиона 584 тысячи рублей, сейчас, соответственно, 2 миллиона 372 тысячи. Это также больше 200 тысяч рублей, в этом случае составляет 8%", - добавил Черноусов. Эксперт сделал вывод, что на ценообразование автомобилей гораздо сильнее влияют экономические факторы, такие как ключевая ставка и баланс спроса и предложения, чем изменения в начислении утилизационного сбора. "Именно поэтому мы на самом деле уверенно говорим, что реализация данного решения не создаст никаких шоковых эффектов для нашего рынка, для нашего покупателя. Более того, мы с вами получим честный, прозрачный, цивилизованный рынок", - подытожил он.

2025

Новости

бизнес, россия