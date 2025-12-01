https://1prime.ru/20251201/rossija-865078150.html
В России сформировали прозрачные условия для иностранных инвестиций
В России сформировали прозрачные условия для иностранных инвестиций - 01.12.2025, ПРАЙМ
В России сформировали прозрачные условия для иностранных инвестиций
В России сформированы понятые и прозрачные условия для иностранных инвестиций в области автомобильной промышленности, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ... | 01.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-01T00:17+0300
2025-12-01T00:17+0300
2025-12-01T00:17+0300
бизнес
россия
экономика
рф
антон алиханов
минпромторг
агр
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865078150.jpg?1764537436
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. В России сформированы понятые и прозрачные условия для иностранных инвестиций в области автомобильной промышленности, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"У нас сформированы понятные прогнозируемые прозрачные условия для инвестиций иностранных, после того как была решена первоочередная задача по насыщению рынка", - сказал Алиханов.
Он добавил, что для привлечения иностранных инвестиций необходимо правильно сбалансированно выстроить барьеры доступа на рынок для того, чтобы дополнительно простимулировать приходы на наши площадки. Утверждение поэтапной индексации утилизационного сбора в России до 2030 года в прошлом году дает иностранцам устойчивое понимание о реализации инвестиций и преимуществе локализации автомобилей в России по сравнению с прямым импортом.
"Собственно, давайте скажем честно, ряд площадок – например, одна из калужских, это АГР – были запущены как раз после нашего решения по индексации утильсбора", - отметил Алиханов.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, антон алиханов, минпромторг, агр
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, РФ, Антон Алиханов, Минпромторг, АГР
В России сформировали прозрачные условия для иностранных инвестиций
Алиханов: в России сформированы прозрачные условия для иностранных инвестиций в автопром
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. В России сформированы понятые и прозрачные условия для иностранных инвестиций в области автомобильной промышленности, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"У нас сформированы понятные прогнозируемые прозрачные условия для инвестиций иностранных, после того как была решена первоочередная задача по насыщению рынка", - сказал Алиханов.
Он добавил, что для привлечения иностранных инвестиций необходимо правильно сбалансированно выстроить барьеры доступа на рынок для того, чтобы дополнительно простимулировать приходы на наши площадки. Утверждение поэтапной индексации утилизационного сбора в России до 2030 года в прошлом году дает иностранцам устойчивое понимание о реализации инвестиций и преимуществе локализации автомобилей в России по сравнению с прямым импортом.
"Собственно, давайте скажем честно, ряд площадок – например, одна из калужских, это АГР – были запущены как раз после нашего решения по индексации утильсбора", - отметил Алиханов.