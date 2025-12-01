https://1prime.ru/20251201/rossija-865078150.html

В России сформировали прозрачные условия для иностранных инвестиций

В России сформировали прозрачные условия для иностранных инвестиций - 01.12.2025, ПРАЙМ

В России сформировали прозрачные условия для иностранных инвестиций

В России сформированы понятые и прозрачные условия для иностранных инвестиций в области автомобильной промышленности, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ... | 01.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-01T00:17+0300

2025-12-01T00:17+0300

2025-12-01T00:17+0300

бизнес

россия

экономика

рф

антон алиханов

минпромторг

агр

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865078150.jpg?1764537436

МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. В России сформированы понятые и прозрачные условия для иностранных инвестиций в области автомобильной промышленности, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "У нас сформированы понятные прогнозируемые прозрачные условия для инвестиций иностранных, после того как была решена первоочередная задача по насыщению рынка", - сказал Алиханов. Он добавил, что для привлечения иностранных инвестиций необходимо правильно сбалансированно выстроить барьеры доступа на рынок для того, чтобы дополнительно простимулировать приходы на наши площадки. Утверждение поэтапной индексации утилизационного сбора в России до 2030 года в прошлом году дает иностранцам устойчивое понимание о реализации инвестиций и преимуществе локализации автомобилей в России по сравнению с прямым импортом. "Собственно, давайте скажем честно, ряд площадок – например, одна из калужских, это АГР – были запущены как раз после нашего решения по индексации утильсбора", - отметил Алиханов.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, антон алиханов, минпромторг, агр