https://1prime.ru/20251201/rossija-865078229.html
В России перезапустили более 80% брошенных иностранцами автоплощадок
В России перезапустили более 80% брошенных иностранцами автоплощадок - 01.12.2025, ПРАЙМ
В России перезапустили более 80% брошенных иностранцами автоплощадок
Более 80% автомобильных площадок в России, которые были брошены иностранцами, перезапустили работу, восстановление производства на оставшихся планируется в... | 01.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-01T00:17+0300
2025-12-01T00:17+0300
2025-12-01T00:17+0300
бизнес
экономика
россия
рф
нижний новгород
калуга
антон алиханов
минпромторг
volkswagen
sollers
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865078229.jpg?1764537439
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Более 80% автомобильных площадок в России, которые были брошены иностранцами, перезапустили работу, восстановление производства на оставшихся планируется в следующем году, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Собственно говоря, у нас более 80% ранее брошенных иностранцами площадок перезапущены, они обеспечивают рабочие места. Те мощности, которые у нас пока еще не перезапущены, они, как мы надеемся, будут перезапущены в следующем году. Ведутся сейчас переговоры уже с партнерами потенциальными", - сказал министр.
Алиханов добавил, что автомобильные площадки в Шушарах и Нижнем Новгороде, как ожидается, будут перезапущены в 2026 году.
"Важно, что на протяжении всего периода, я уже упоминал, Haval, значит, они работают с 2019 года, и, собственно, их никак этот кризис ухода западных брендов не затронул. Они очень неплохо развиваются, довольны своим бизнесом, а мы довольны тем, как они выполняют свои обязательства и локализуют свой бренд в нашей стране", - отметил глава Минпромторга РФ.
Министр подчеркнул, что на "брошенных" автомобильных площадках созданы новые локализованные производства. Так, на бывшей площадке Volkswagen в Калуге налажен выпуск российского бренда Tenet по полному циклу. Sollers также оперативно адаптировал освободившиеся мощности уже под свой бренд после ухода иностранцев.
"Постепенно появляются у нас предложения в более, так скажем, высоком сегменте. Это, например, локализация последовательных гибридов Voyah в Липецкой области. Это тоже стало возможным за счет мер господдержки и в том числе такой донастройки механизма утильсбора", - пояснил Алиханов.
рф
нижний новгород
калуга
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, нижний новгород, калуга, антон алиханов, минпромторг, volkswagen, sollers
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, РФ, НИЖНИЙ НОВГОРОД, Калуга, Антон Алиханов, Минпромторг, Volkswagen, Sollers
В России перезапустили более 80% брошенных иностранцами автоплощадок
Алиханов: более 80% брошенных иностранцами автомобильных площадок в России перезапустили
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Более 80% автомобильных площадок в России, которые были брошены иностранцами, перезапустили работу, восстановление производства на оставшихся планируется в следующем году, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Собственно говоря, у нас более 80% ранее брошенных иностранцами площадок перезапущены, они обеспечивают рабочие места. Те мощности, которые у нас пока еще не перезапущены, они, как мы надеемся, будут перезапущены в следующем году. Ведутся сейчас переговоры уже с партнерами потенциальными", - сказал министр.
Алиханов добавил, что автомобильные площадки в Шушарах и Нижнем Новгороде, как ожидается, будут перезапущены в 2026 году.
"Важно, что на протяжении всего периода, я уже упоминал, Haval, значит, они работают с 2019 года, и, собственно, их никак этот кризис ухода западных брендов не затронул. Они очень неплохо развиваются, довольны своим бизнесом, а мы довольны тем, как они выполняют свои обязательства и локализуют свой бренд в нашей стране", - отметил глава Минпромторга РФ.
Министр подчеркнул, что на "брошенных" автомобильных площадках созданы новые локализованные производства. Так, на бывшей площадке Volkswagen в Калуге налажен выпуск российского бренда Tenet по полному циклу. Sollers также оперативно адаптировал освободившиеся мощности уже под свой бренд после ухода иностранцев.
"Постепенно появляются у нас предложения в более, так скажем, высоком сегменте. Это, например, локализация последовательных гибридов Voyah в Липецкой области. Это тоже стало возможным за счет мер господдержки и в том числе такой донастройки механизма утильсбора", - пояснил Алиханов.