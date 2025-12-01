В перезапуск автоплощадок в России вложено около 115 млрд рублей

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Около 115 миллиардов рублей уже вложено в перезапуск автомобильных площадок в России, в течение действия специальных инвестиционных контрактов (СПИК) объем инвестиций вырастет почти в три раза: до 350 миллиардов рублей, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в конце октября заявил в интервью РИА Новости, что почти все "брошенные" иностранцами автозаводы в России перезапущены: 11 из 13 предприятий возобновили полноценную работу, а еще два должны быть запущены в 2026 году. Он отметил, что автомобили, которые выпускают перезапущенные площадки, "планомерно занимают освободившиеся с уходом западных брендов ниши". "Что касается инвестиционных обязательств, то порядка 115 миллиардов рублей уже вложено в перезапуск этих (автомобильных - ред.) площадок, в создание новых мощностей на них. И в течение действия специнвестконтрактов российские владельцы этих площадок вместе со своими иностранными партнерами должны будут вложить порядка 350 миллиардов рублей на инвестиции в развитие этих площадок", - сказал журналистам министр.
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Около 115 миллиардов рублей уже вложено в перезапуск автомобильных площадок в России, в течение действия специальных инвестиционных контрактов (СПИК) объем инвестиций вырастет почти в три раза: до 350 миллиардов рублей, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в конце октября заявил в интервью РИА Новости, что почти все "брошенные" иностранцами автозаводы в России перезапущены: 11 из 13 предприятий возобновили полноценную работу, а еще два должны быть запущены в 2026 году. Он отметил, что автомобили, которые выпускают перезапущенные площадки, "планомерно занимают освободившиеся с уходом западных брендов ниши".
"Что касается инвестиционных обязательств, то порядка 115 миллиардов рублей уже вложено в перезапуск этих (автомобильных - ред.) площадок, в создание новых мощностей на них. И в течение действия специнвестконтрактов российские владельцы этих площадок вместе со своими иностранными партнерами должны будут вложить порядка 350 миллиардов рублей на инвестиции в развитие этих площадок", - сказал журналистам министр.
 
