https://1prime.ru/20251201/rossija-865078461.html

В перезапуск автоплощадок в России вложено около 115 млрд рублей

В перезапуск автоплощадок в России вложено около 115 млрд рублей - 01.12.2025, ПРАЙМ

В перезапуск автоплощадок в России вложено около 115 млрд рублей

Около 115 миллиардов рублей уже вложено в перезапуск автомобильных площадок в России, в течение действия специальных инвестиционных контрактов (СПИК) объем... | 01.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-01T00:17+0300

2025-12-01T00:17+0300

2025-12-01T00:17+0300

бизнес

россия

экономика

рф

антон алиханов

денис мантуров

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865078461.jpg?1764537449

МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Около 115 миллиардов рублей уже вложено в перезапуск автомобильных площадок в России, в течение действия специальных инвестиционных контрактов (СПИК) объем инвестиций вырастет почти в три раза: до 350 миллиардов рублей, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в конце октября заявил в интервью РИА Новости, что почти все "брошенные" иностранцами автозаводы в России перезапущены: 11 из 13 предприятий возобновили полноценную работу, а еще два должны быть запущены в 2026 году. Он отметил, что автомобили, которые выпускают перезапущенные площадки, "планомерно занимают освободившиеся с уходом западных брендов ниши". "Что касается инвестиционных обязательств, то порядка 115 миллиардов рублей уже вложено в перезапуск этих (автомобильных - ред.) площадок, в создание новых мощностей на них. И в течение действия специнвестконтрактов российские владельцы этих площадок вместе со своими иностранными партнерами должны будут вложить порядка 350 миллиардов рублей на инвестиции в развитие этих площадок", - сказал журналистам министр.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, антон алиханов, денис мантуров, минпромторг