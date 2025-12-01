Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В подотрасли автокомпонентов в России работают около 380 тысяч человек - 01.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251201/rossija-865078618.html
В подотрасли автокомпонентов в России работают около 380 тысяч человек
В подотрасли автокомпонентов в России работают около 380 тысяч человек - 01.12.2025, ПРАЙМ
В подотрасли автокомпонентов в России работают около 380 тысяч человек
Около 380 тысяч человек работают в подотрасли автокомпонентов в России, в этой сфере задействованы десятки российских регионов, сообщил глава Минпромторга РФ... | 01.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-01T00:17+0300
2025-12-01T00:17+0300
бизнес
россия
промышленность
рф
ленинградская область
антон алиханов
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865078618.jpg?1764537454
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Около 380 тысяч человек работают в подотрасли автокомпонентов в России, в этой сфере задействованы десятки российских регионов, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Важно помнить, что автокомпонентная подотрасль - это тоже сотни тысяч человек. По самым скромным оценкам, вот первый, второй, отчасти третий уровень автокомпонентов у нас обеспечивает занятость порядка 380 тысяч человек. Где-то десяток регионов нашей страны в этой работе задействован", - сказал журналистам министр, Алиханов добавил, что самые крупные кластеры автокомпонентов России находятся в Республике Татарстан, Самарской, Нижегородской, Ульяновской, Калужской и Ленинградской областях. "Если рассматривать более широкий перечень тех, кто обеспечивает работу наших автозаводов, имея в виду поставки сырья, материалов и других комплектующих, это порядка 1 миллиона человек с учетом производителей, как я уже сказал, сырья и материалов", - добавил глава Минпромторга.
рф
ленинградская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, промышленность, рф, ленинградская область, антон алиханов, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, Промышленность, РФ, Ленинградская область, Антон Алиханов, Минпромторг
00:17 01.12.2025
 
В подотрасли автокомпонентов в России работают около 380 тысяч человек

Алиханов: около 380 тысяч человек работают в подотрасли автокомпонентов в России

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Около 380 тысяч человек работают в подотрасли автокомпонентов в России, в этой сфере задействованы десятки российских регионов, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Важно помнить, что автокомпонентная подотрасль - это тоже сотни тысяч человек. По самым скромным оценкам, вот первый, второй, отчасти третий уровень автокомпонентов у нас обеспечивает занятость порядка 380 тысяч человек. Где-то десяток регионов нашей страны в этой работе задействован", - сказал журналистам министр,
Алиханов добавил, что самые крупные кластеры автокомпонентов России находятся в Республике Татарстан, Самарской, Нижегородской, Ульяновской, Калужской и Ленинградской областях.
"Если рассматривать более широкий перечень тех, кто обеспечивает работу наших автозаводов, имея в виду поставки сырья, материалов и других комплектующих, это порядка 1 миллиона человек с учетом производителей, как я уже сказал, сырья и материалов", - добавил глава Минпромторга.
 
БизнесРОССИЯПромышленностьРФЛенинградская областьАнтон АлихановМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала