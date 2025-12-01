В подотрасли автокомпонентов в России работают около 380 тысяч человек

https://1prime.ru/20251201/rossija-865078618.html

МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Около 380 тысяч человек работают в подотрасли автокомпонентов в России, в этой сфере задействованы десятки российских регионов, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Важно помнить, что автокомпонентная подотрасль - это тоже сотни тысяч человек. По самым скромным оценкам, вот первый, второй, отчасти третий уровень автокомпонентов у нас обеспечивает занятость порядка 380 тысяч человек. Где-то десяток регионов нашей страны в этой работе задействован", - сказал журналистам министр, Алиханов добавил, что самые крупные кластеры автокомпонентов России находятся в Республике Татарстан, Самарской, Нижегородской, Ульяновской, Калужской и Ленинградской областях. "Если рассматривать более широкий перечень тех, кто обеспечивает работу наших автозаводов, имея в виду поставки сырья, материалов и других комплектующих, это порядка 1 миллиона человек с учетом производителей, как я уже сказал, сырья и материалов", - добавил глава Минпромторга.

