https://1prime.ru/20251201/rossija-865078618.html
В подотрасли автокомпонентов в России работают около 380 тысяч человек
В подотрасли автокомпонентов в России работают около 380 тысяч человек - 01.12.2025, ПРАЙМ
В подотрасли автокомпонентов в России работают около 380 тысяч человек
Около 380 тысяч человек работают в подотрасли автокомпонентов в России, в этой сфере задействованы десятки российских регионов, сообщил глава Минпромторга РФ... | 01.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-01T00:17+0300
2025-12-01T00:17+0300
2025-12-01T00:17+0300
бизнес
россия
промышленность
рф
ленинградская область
антон алиханов
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865078618.jpg?1764537454
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Около 380 тысяч человек работают в подотрасли автокомпонентов в России, в этой сфере задействованы десятки российских регионов, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Важно помнить, что автокомпонентная подотрасль - это тоже сотни тысяч человек. По самым скромным оценкам, вот первый, второй, отчасти третий уровень автокомпонентов у нас обеспечивает занятость порядка 380 тысяч человек. Где-то десяток регионов нашей страны в этой работе задействован", - сказал журналистам министр,
Алиханов добавил, что самые крупные кластеры автокомпонентов России находятся в Республике Татарстан, Самарской, Нижегородской, Ульяновской, Калужской и Ленинградской областях.
"Если рассматривать более широкий перечень тех, кто обеспечивает работу наших автозаводов, имея в виду поставки сырья, материалов и других комплектующих, это порядка 1 миллиона человек с учетом производителей, как я уже сказал, сырья и материалов", - добавил глава Минпромторга.
рф
ленинградская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, промышленность, рф, ленинградская область, антон алиханов, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, Промышленность, РФ, Ленинградская область, Антон Алиханов, Минпромторг
В подотрасли автокомпонентов в России работают около 380 тысяч человек
Алиханов: около 380 тысяч человек работают в подотрасли автокомпонентов в России
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Около 380 тысяч человек работают в подотрасли автокомпонентов в России, в этой сфере задействованы десятки российских регионов, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Важно помнить, что автокомпонентная подотрасль - это тоже сотни тысяч человек. По самым скромным оценкам, вот первый, второй, отчасти третий уровень автокомпонентов у нас обеспечивает занятость порядка 380 тысяч человек. Где-то десяток регионов нашей страны в этой работе задействован", - сказал журналистам министр,
Алиханов добавил, что самые крупные кластеры автокомпонентов России находятся в Республике Татарстан, Самарской, Нижегородской, Ульяновской, Калужской и Ленинградской областях.
"Если рассматривать более широкий перечень тех, кто обеспечивает работу наших автозаводов, имея в виду поставки сырья, материалов и других комплектующих, это порядка 1 миллиона человек с учетом производителей, как я уже сказал, сырья и материалов", - добавил глава Минпромторга.