В России с 1 декабря введут обязательную маркировку игрушек и игр для детей

МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Новые категории товаров подключатся к обязательной маркировке с 1 декабря, среди них - игрушки и игры для детей до 14 лет, какао, бритвы и сменные лезвия, в силу вступает соответствующее постановление правительства. Так, маркировка распространится на игрушки и игры для детей до 14 лет: самокаты, педальные автомобили и аналогичные игрушки на колесах (за исключением трехколесных велосипедов); куклы и коляски для них, а также на настольные игры, головоломки, наборы электрических гоночных автомобилей и так далее. Как рассказали РИА Новости в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), который является оператором системы маркировки "Честный знак", сейчас в системе зарегистрированы 24 тысячи компаний - это отечественные производители, импортеры, оптово-дистрибьюторские структуры, сетевой ритейл и маркетплейсы. В число маркируемой продукции также добавились какао, горячий шоколад и подобные напитки - эта мера направлена на борьбу с фальсификатом и нелегальной продукцией. До старта обязательной маркировки производители промаркировали и ввели в оборот более 3,5 тонны продукта, отметили в ЦРПТ. Также становится обязательной маркировка бритв и лезвий. В центре отметили, что уровень нелегального оборота в этой категории составляет более 20%. Система маркировки "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. На данный момент она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы и лекарства. На сегодня маркировкой охвачены уже 33 товарные группы, еще по нескольким проводятся эксперименты.

