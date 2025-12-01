Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России начали работать новые правила расчета утилизационного сбора - 01.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251201/rossija-865079514.html
В России начали работать новые правила расчета утилизационного сбора
В России начали работать новые правила расчета утилизационного сбора - 01.12.2025, ПРАЙМ
В России начали работать новые правила расчета утилизационного сбора
Новые правила расчета утилизационного сбора на легковые автомобили, основанные на привязке его суммы к мощности двигателя, начали работать в России... | 01.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-01T00:21+0300
2025-12-01T00:21+0300
бизнес
россия
экономика
рф
денис мантуров
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865079514.jpg?1764537661
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Новые правила расчета утилизационного сбора на легковые автомобили, основанные на привязке его суммы к мощности двигателя, начали работать в России. Соответствующие нормы предусмотрены постановлением правительства РФ. Как поясняли ранее в Минпромторге РФ, в механизм расчета утилизационного сбора был внесен ряд дополнительный показателей. Базовая ставка утильсбора для легковых автомобилей теперь формируется по типу и объему двигателя. При этом мощность двигателя влияет на формирование коэффициента по прогрессивной шкале. В октябре первый вице-премьер РФ Денис Мантуров рассказал в интервью РИА Новости, что льготный коэффициент расчёта утильсбора сохранится на ввоз иномарок для собственных нужд. Также льготный коэффициент сохранится для автомобилей мощностью двигателя до 160 лошадиных сил, что составляет более 80% всего российского автопарка. Кроме того, по словам первого вице-премьера, правительство не ожидает резких скачков цен на автомобили в России из-за изменения механизма расчета утильсбора с учетом объявленного переноса сроков его вступления в силу до декабря. Также власти не ставят цели "закрыть" рынок с помощью утильсбора и понимают, что отсутствие конкуренции затормозит развитие российских автопроизводителей. Утилизационный сбор представляет собой налог для производителей и импортеров. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство. Целью такого налога является обеспечение последующей утилизации транспортного средства после окончания срока его службы. Отечественным производителям впоследствии утильсбор компенсируется государством, а размер компенсации зависит от уровня локализации производства.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф, денис мантуров, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, РФ, Денис Мантуров, Минпромторг
00:21 01.12.2025
 
В России начали работать новые правила расчета утилизационного сбора

В России начали работать новые правила расчета утильсбора на легковые автомобили

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Новые правила расчета утилизационного сбора на легковые автомобили, основанные на привязке его суммы к мощности двигателя, начали работать в России. Соответствующие нормы предусмотрены постановлением правительства РФ.
Как поясняли ранее в Минпромторге РФ, в механизм расчета утилизационного сбора был внесен ряд дополнительный показателей. Базовая ставка утильсбора для легковых автомобилей теперь формируется по типу и объему двигателя. При этом мощность двигателя влияет на формирование коэффициента по прогрессивной шкале.
В октябре первый вице-премьер РФ Денис Мантуров рассказал в интервью РИА Новости, что льготный коэффициент расчёта утильсбора сохранится на ввоз иномарок для собственных нужд. Также льготный коэффициент сохранится для автомобилей мощностью двигателя до 160 лошадиных сил, что составляет более 80% всего российского автопарка.
Кроме того, по словам первого вице-премьера, правительство не ожидает резких скачков цен на автомобили в России из-за изменения механизма расчета утильсбора с учетом объявленного переноса сроков его вступления в силу до декабря. Также власти не ставят цели "закрыть" рынок с помощью утильсбора и понимают, что отсутствие конкуренции затормозит развитие российских автопроизводителей.
Утилизационный сбор представляет собой налог для производителей и импортеров. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство. Целью такого налога является обеспечение последующей утилизации транспортного средства после окончания срока его службы. Отечественным производителям впоследствии утильсбор компенсируется государством, а размер компенсации зависит от уровня локализации производства.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯРФДенис МантуровМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала