https://1prime.ru/20251201/rossija-865081704.html

Аналитики рассказали, какие виды икры подешевели в России

Аналитики рассказали, какие виды икры подешевели в России - 01.12.2025, ПРАЙМ

Аналитики рассказали, какие виды икры подешевели в России

Некоторые виды икры, которые можно найти на полках российских магазинов, подешевели по сравнению с прошлым годом - лидерами снижения в январе-ноябре оказались... | 01.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-01T03:16+0300

2025-12-01T03:16+0300

2025-12-01T03:16+0300

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865081704.jpg?1764548172

МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Некоторые виды икры, которые можно найти на полках российских магазинов, подешевели по сравнению с прошлым годом - лидерами снижения в январе-ноябре оказались икра сельди и трески, подсчитали для РИА Новости аналитики компании "Атол". "В категории рыбной икры средний чек за 0,5 кг значительно варьируется в зависимости от вида продукта. Икра минтая подешевела: средний чек снизился на 3% и составил 536 рублей за 0,5 кг. В то же время икра мойвы подорожала на 4% - до 392 рублей. Икра палтуса выросла в цене более заметно: средний чек достиг 1 715 рублей (+9%). Снижение стоимости наблюдалось у икры сельди - 576 рублей (-12%) и икры трески - 432 рубля (-10%)", - подсчитали аналитики, изучив динамику продаж в январе-ноябре этого и прошлого года. Самой дорогой, согласно их анализу, среди красных видов икры оказалась икра кеты - 5 385 рублей, что на 4% выше показателей 2024 года. Икра лосося стоила в среднем 3 442 рубля за полкилограмма, сохранив стоимость на уровне прошлого года. Наибольшее повышение средней цены зафиксировано у икры щуки - сразу на 21%, до 1623 рублей за 0,5 кг. А средний чек на покупку полкилограмма черной икры составил 32 343 рубля, что на 8% выше уровня 2024 года. Сегмент имитированной икры в 2025 году также продемонстрировал рост стоимости: подорожание составило 17%, и полкилограмма такого продукта обходятся в среднем в 246 рублей. В категории овощной икры тенденции сопоставимы. Икра из баклажанов подорожала на 19% - до 214 рублей за 0,5 кг. Стоимость кабачковой икры осталась стабильной и составила 145 рублей за полкилограмма.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес