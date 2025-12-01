Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне смогут купить около полумиллиона живых хвойных деревьев - 01.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251201/rossijane-865081799.html
Россияне смогут купить около полумиллиона живых хвойных деревьев
Россияне смогут купить около полумиллиона живых хвойных деревьев - 01.12.2025, ПРАЙМ
Россияне смогут купить около полумиллиона живых хвойных деревьев
Россияне в этом новогоднем сезоне смогут купить порядка полумиллиона живых хвойных деревьев, 70% из которых - отечественного происхождения, рассказали РИА... | 01.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-01T03:46+0300
2025-12-01T03:46+0300
бизнес
россия
финансы
россельхозбанк
рсхб
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865081799.jpg?1764549981
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Россияне в этом новогоднем сезоне смогут купить порядка полумиллиона живых хвойных деревьев, 70% из которых - отечественного происхождения, рассказали РИА Новости в Россельхозбанке. "В предстоящем новогоднем сезоне россиянам будет доступно около 500 тысяч живых хвойных деревьев, 70% из них – отечественного происхождения", - говорится в сообщении. По словам аналитиков банка, заготовка хвойных деревьев для новогодних праздников начинается уже в конце октября, а пик продаж натуральных деревьев приходится на середину декабря. Российские производители заготовят порядка 350 тысяч деревьев. Лидером остается ель - ее доля составляет около 55%, далее следуют сосна с долей чуть более трети и пихта - 10%. Также РСХБ отмечает рост спроса на альтернативные новогодние деревья и украшения: лапник Нобилиса, различные варианты хвойных в горшках: можжевельник, кипарисовик, туя, ель Коника. Спрос на эти виды новогодних украшений в сезоне с 2025 года по 2026 год уже вырос в 1,5 раза по сравнению с предыдущим.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, финансы, россельхозбанк, рсхб
Бизнес, РОССИЯ, Финансы, Россельхозбанк, РСХБ
03:46 01.12.2025
 
Россияне смогут купить около полумиллиона живых хвойных деревьев

Россельхозбанк: россияне смогут купить около полумиллиона живых хвойных деревьев

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Россияне в этом новогоднем сезоне смогут купить порядка полумиллиона живых хвойных деревьев, 70% из которых - отечественного происхождения, рассказали РИА Новости в Россельхозбанке.
"В предстоящем новогоднем сезоне россиянам будет доступно около 500 тысяч живых хвойных деревьев, 70% из них – отечественного происхождения", - говорится в сообщении.
По словам аналитиков банка, заготовка хвойных деревьев для новогодних праздников начинается уже в конце октября, а пик продаж натуральных деревьев приходится на середину декабря. Российские производители заготовят порядка 350 тысяч деревьев. Лидером остается ель - ее доля составляет около 55%, далее следуют сосна с долей чуть более трети и пихта - 10%.
Также РСХБ отмечает рост спроса на альтернативные новогодние деревья и украшения: лапник Нобилиса, различные варианты хвойных в горшках: можжевельник, кипарисовик, туя, ель Коника. Спрос на эти виды новогодних украшений в сезоне с 2025 года по 2026 год уже вырос в 1,5 раза по сравнению с предыдущим.
 
БизнесРОССИЯФинансыРоссельхозбанкРСХБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала