Россия предложила Саудовской Аравии сотрудничество в энергетике - 01.12.2025
Россия предложила Саудовской Аравии сотрудничество в энергетике
Россия предложила Саудовской Аравии сотрудничество в энергетике - 01.12.2025, ПРАЙМ
Россия предложила Саудовской Аравии сотрудничество в энергетике
Россия предлагает Саудовской Аравии партнерство по внедрению российских высоких технологий в энергетической сфере, добыче полезных ископаемых, сообщил... | 01.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-01T11:41+0300
2025-12-01T11:41+0300
россия
саудовская аравия
рф
александр новак
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/42/841394228_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_9a0cd93992f2c4fbf0afa1707b0defb4.jpg
ЭР-РИЯД, 1 дек - ПРАЙМ. Россия предлагает Саудовской Аравии партнерство по внедрению российских высоких технологий в энергетической сфере, добыче полезных ископаемых, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Предлагаем партнерство в такой важной для Саудовской Аравии области, как внедрение высоких технологий в энергетической сфере и добыче полезных ископаемых, включая применение технологий искусственного интеллекта, а также компетенций и технологий разработки трудноизвлекаемых запасов", - сказал Новак, выступая на Российско-Саудовском деловом форуме.
саудовская аравия
рф
2025
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/42/841394228_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_dcedf9f237539f45cc5889ee7a4549c1.jpg
1920
1920
true
россия, саудовская аравия, рф, александр новак
РОССИЯ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, РФ, Александр Новак
11:41 01.12.2025
 
Россия предложила Саудовской Аравии сотрудничество в энергетике

Россия предложила Саудовской Аравии партнерство по внедрению высоких технологий

© Unsplash/ekrem osmanogluВид на Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Вид на Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Вид на Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Архивное фото
© Unsplash/ekrem osmanoglu
ЭР-РИЯД, 1 дек - ПРАЙМ. Россия предлагает Саудовской Аравии партнерство по внедрению российских высоких технологий в энергетической сфере, добыче полезных ископаемых, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Предлагаем партнерство в такой важной для Саудовской Аравии области, как внедрение высоких технологий в энергетической сфере и добыче полезных ископаемых, включая применение технологий искусственного интеллекта, а также компетенций и технологий разработки трудноизвлекаемых запасов", - сказал Новак, выступая на Российско-Саудовском деловом форуме.
 
РОССИЯСАУДОВСКАЯ АРАВИЯРФАлександр Новак
 
 
