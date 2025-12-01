https://1prime.ru/20251201/rossiya-865092190.html
Россия предложила Саудовской Аравии сотрудничество в энергетике
Россия предложила Саудовской Аравии сотрудничество в энергетике
ЭР-РИЯД, 1 дек - ПРАЙМ. Россия предлагает Саудовской Аравии партнерство по внедрению российских высоких технологий в энергетической сфере, добыче полезных ископаемых, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Предлагаем партнерство в такой важной для Саудовской Аравии области, как внедрение высоких технологий в энергетической сфере и добыче полезных ископаемых, включая применение технологий искусственного интеллекта, а также компетенций и технологий разработки трудноизвлекаемых запасов", - сказал Новак, выступая на Российско-Саудовском деловом форуме.
