"На маленькие государства". На Западе сделали громкое заявление о России
"На маленькие государства". На Западе сделали громкое заявление о России - 01.12.2025, ПРАЙМ
"На маленькие государства". На Западе сделали громкое заявление о России
Лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян отметил в соцсети X, что глава дипломатии ЕС Кая Каллас, обсуждая мир на Украине, хочет разделения... | 01.12.2025
МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян отметил в соцсети X, что глава дипломатии ЕС Кая Каллас, обсуждая мир на Украине, хочет разделения России."Давайте никогда не забывать, что высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и бывший премьер-министр Эстонии хотела разделить Россию "на маленькие государства", — написал он.Французский политик подчеркнул, что именно Евросоюз не стремится к окончанию конфликта, предпочитая оказывать финансовую поддержку коррумпированному режиму Владимира Зеленского.Официальный представитель МИД Мария Захарова на прошлой неделе заявила, что Каллас стоит вызвать санитаров из-за её утверждений о том, что Россия за последние сто лет напала на множество стран.
