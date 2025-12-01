https://1prime.ru/20251201/rossiya-865097498.html

"На маленькие государства". На Западе сделали громкое заявление о России

01.12.2025

МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян отметил в соцсети X, что глава дипломатии ЕС Кая Каллас, обсуждая мир на Украине, хочет разделения России."Давайте никогда не забывать, что высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и бывший премьер-министр Эстонии хотела разделить Россию "на маленькие государства", — написал он.Французский политик подчеркнул, что именно Евросоюз не стремится к окончанию конфликта, предпочитая оказывать финансовую поддержку коррумпированному режиму Владимира Зеленского.Официальный представитель МИД Мария Захарова на прошлой неделе заявила, что Каллас стоит вызвать санитаров из-за её утверждений о том, что Россия за последние сто лет напала на множество стран.

