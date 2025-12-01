https://1prime.ru/20251201/rubl-865091347.html

Рубль в ноябре заметно укрепился к доллару

МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Рубль в ноябре наиболее заметно среди остальных валют стран "Большой двадцатки" укрепился к доллару, обратило внимание РИА Новости, изучив данные торгов. Рубль также стал вообще третьим в мире по этому показателю, укрепившись к доллару на 2,9% за последний месяц осени. Заметнее же всего в целом к американской валюте укрепилась ботсванская пула - сразу на 4,4%. Вторым стало колумбийское песо, показавшее положительную динамику в 3,1%. Не сильно от них отстал и тенге, за месяц подорожавший к "американцу" на 2,8%. Замкнул пятерку венгерский форинт, укрепившийся к нему на 2%. Сильнее всего за месяц к доллару подешевела южнокорейская вона - на 2,4%. Недалеко ушел еще один представитель Дальнего Востока - тайваньский доллар ослаб к американскому на 1,8%. Примерно такой же показатель, снижение на 1,7%, зафиксирован у исландской кроны. А кроме них в пятерку наиболее ослабевших к доллару валют вошли иена (-1,5%) и маврикийская рупия (-1,3%).

