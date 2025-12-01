https://1prime.ru/20251201/rubl-865103067.html
Костин назвал причины укрепления курса рубля
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Укрепление курса рубля связано, прежде всего, со снижением импорта, текущий курс не устраивает ни бюджет, ни экспортеров, заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью агентству Рейтер в преддверии форума "Россия зовет!". "Там несколько факторов. Прежде всего, низкий импорт. Продажу валюты, юаней, правительством тоже надо прекратить. Вот, пожалуй, и все. Я вообще сегодня не очень понимаю, как формируются курсы. Наверное, через юань. Долларовый курс на бирже не формируется. И ЦБ смотрит на отдельные сделки банков. Сегодняшний курс, конечно, не устраивает ни бюджет, ни экспортеров", - сказал он, комментируя некоторые факторы, которые привели к укреплению рубля. Также Костин отметил, что у всех упал спрос на валюту, "даже граждане перестали доллары накапливать", подытожил он. За ноябрь рубль на Мосбирже укрепился к юаню на 3,02% или 34 копейки.
Костин назвал причины укрепления курса рубля
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Укрепление курса рубля связано, прежде всего, со снижением импорта, текущий курс не устраивает ни бюджет, ни экспортеров, заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью агентству Рейтер в преддверии форума "Россия зовет!".
"Там несколько факторов. Прежде всего, низкий импорт. Продажу валюты, юаней, правительством тоже надо прекратить. Вот, пожалуй, и все. Я вообще сегодня не очень понимаю, как формируются курсы. Наверное, через юань. Долларовый курс на бирже не формируется. И ЦБ смотрит на отдельные сделки банков. Сегодняшний курс, конечно, не устраивает ни бюджет, ни экспортеров", - сказал он, комментируя некоторые факторы, которые привели к укреплению рубля.
Также Костин
отметил, что у всех упал спрос на валюту, "даже граждане перестали доллары накапливать", подытожил он.
За ноябрь рубль на Мосбирже
укрепился к юаню на 3,02% или 34 копейки.
