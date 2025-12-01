Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Костин назвал причины укрепления курса рубля - 01.12.2025
Костин назвал причины укрепления курса рубля
Костин назвал причины укрепления курса рубля - 01.12.2025, ПРАЙМ
Костин назвал причины укрепления курса рубля
Укрепление курса рубля связано, прежде всего, со снижением импорта, текущий курс не устраивает ни бюджет, ни экспортеров, заявил глава ВТБ Андрей Костин в... | 01.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-01T18:35+0300
2025-12-01T18:35+0300
экономика
рынок
финансы
андрей костин
втб
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/img/82705/05/827050561_0:165:3055:1883_1920x0_80_0_0_959f9c17a85e913d6ae12af97020fe76.jpg
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Укрепление курса рубля связано, прежде всего, со снижением импорта, текущий курс не устраивает ни бюджет, ни экспортеров, заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью агентству Рейтер в преддверии форума "Россия зовет!". "Там несколько факторов. Прежде всего, низкий импорт. Продажу валюты, юаней, правительством тоже надо прекратить. Вот, пожалуй, и все. Я вообще сегодня не очень понимаю, как формируются курсы. Наверное, через юань. Долларовый курс на бирже не формируется. И ЦБ смотрит на отдельные сделки банков. Сегодняшний курс, конечно, не устраивает ни бюджет, ни экспортеров", - сказал он, комментируя некоторые факторы, которые привели к укреплению рубля. Также Костин отметил, что у всех упал спрос на валюту, "даже граждане перестали доллары накапливать", подытожил он. За ноябрь рубль на Мосбирже укрепился к юаню на 3,02% или 34 копейки.
18:35 01.12.2025
 
Костин назвал причины укрепления курса рубля

Глава ВТБ Костин: укрепление курса рубля связано, прежде всего, со снижением импорта

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкАндрей Костин
Андрей Костин - ПРАЙМ, 1920, 01.12.2025
Андрей Костин . Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Укрепление курса рубля связано, прежде всего, со снижением импорта, текущий курс не устраивает ни бюджет, ни экспортеров, заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью агентству Рейтер в преддверии форума "Россия зовет!".
"Там несколько факторов. Прежде всего, низкий импорт. Продажу валюты, юаней, правительством тоже надо прекратить. Вот, пожалуй, и все. Я вообще сегодня не очень понимаю, как формируются курсы. Наверное, через юань. Долларовый курс на бирже не формируется. И ЦБ смотрит на отдельные сделки банков. Сегодняшний курс, конечно, не устраивает ни бюджет, ни экспортеров", - сказал он, комментируя некоторые факторы, которые привели к укреплению рубля.
Также Костин отметил, что у всех упал спрос на валюту, "даже граждане перестали доллары накапливать", подытожил он.
За ноябрь рубль на Мосбирже укрепился к юаню на 3,02% или 34 копейки.
