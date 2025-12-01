Рубль немного снизился к юаню на Московской бирже

https://1prime.ru/20251201/rubl-865104416.html

МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль по итогам торгов понедельника немного снизился к юаню на Московской бирже, следует из данных площадки. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 3 копейки, до 10,95 рубля. Февральский фьючерс нефти марки Brent на 19.02 мск дорожал на 1,3%, до 63,19 доллара за баррель. Констатация устойчивости Юань вырос на 0,27%. Курс китайской валюты в понедельник двигался в диапазоне 10,93-10,99 рубля. "На валютном рынке приходится констатировать устойчивость рубля, который не заметил окончания налогового периода. Юань торгуется ниже 11, доллар на межбанке – под 78. Предложение валюты хоть и сокращается, но все же медленнее, чем снижение спроса на нее", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Кроме того, геополитическая риск-премия может сокращаться при благоприятных сигналах с переговоров по Украине, отметил он. "Главный драйвер укрепления - геополитические надежды. Завтра в Москве запланирована встреча спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным. Параллельно в России находится глава МИД Китая Ван И", - отмечает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". Рынок продолжает чутко реагировать на любые сигналы о возможном урегулировании геополитической напряженности, заключил эксперт. "По данным же ЦБ РФ, рубль укрепился к трем основным валютам. Российская валюта остается крепкой даже после завершения налогового периода в связи с надеждами игроков на деэскалацию и на фоне возможного притока иностранной валюты на локальный рынок со стороны фирм из октябрьского санкционного списка США", - считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Прогноз "В сформировавшихся условиях курс во вторник может продолжить двигаться у нижней границы диапазона в 10,95-11,15 рубля за юань. Дальнейшую динамику рублю зададут новости со встречи президента РФ с представителями США", - заключил Григорьев. "Предпраздничную активизацию спроса на импорт и инвалюту мы можем увидеть в ближайшую неделю-две. Рост ожиданий секвестра ключевой ставки в декабре также может играть против рубля. Краткосрочные ожидания по курсам – 10,9-11,1 рубля за юань, 77,5-80,5 за доллар", - поделился Шепелев.

