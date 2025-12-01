Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
01.12.2025 Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост
Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост
Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост - 01.12.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост
Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост с самого начала первых торгов зимы в ожидании целого блока макростатистики, следует из данных торгов и... | 01.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-01T15:42+0300
2025-12-01T15:42+0300
рынок
торги
индексы
сша
украина
москва
елена кожухова
мосбиржа
ук "первая"
мид китая
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост с самого начала первых торгов зимы в ожидании целого блока макростатистики, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.16 мск растёт на 0,32% относительно предыдущего закрытия, до 2 684,94 пункта. При этом самые первые, утренние торги начались при практически идентичной динамике. "На протяжении прошлой недели рынок находился в боковике. Инвесторы ждали новостей, связанных с переговорами по мирному урегулированию украинского конфликта. Тональность заявлений официальных лиц в течение недели была смешанной, но в целом носила сдержанный характер. Главной положительной новостью оставалось то, что стороны открыты к переговорам", - комментирует Антон Кравченко из УК "Первая". "На выходных прошла встреча представителей Украины и США, которую американская сторона назвала продуктивной, а сегодня в Москву приезжает спецпосланник президента США для переговоров с российским руководством. К тому же в ближайшие дни ожидается визит главы МИД Китая", - рассказала Кристина Гудым ФГ "Финам". В лидерах роста стоимости - акции "СПБ биржи" (+3,1%), а также металлургов - "Мечела" (+3,05%), НЛМК (+2,65%), и транспортники - ДВМП (+1,89%) и "Совкомфлота" (+1,47%). Также чуть лучше рынка торгуется "Роснефть" (+0,41%). Хотя компания так отчиталась по МСФО: выручка и чистая прибыль компании снизились по итогам первых трёх кварталов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17,8% и 70,1% соответственно, рассказал Кравченко. В лидерах снижения котировок - акции "Московского кредитного банка" (−2,15%), "Магнита" (−1,12%), "Новабева" (−1,06%), "Татнефти" (префы дешевеют на 0,96%, обыкновенные акции - на 0,85%). В России на этой неделе выйдет целый ряд статистических данных. Росстат в октябрьском докладе "Социально-экономическое положение России" даст важную информацию, в том числе о рынке труда, а ноябрьские индексы деловой активности представят оперативные сигналы о её динамике в стране, напомнил Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Гудым ожидает закрытия в "зеленой зоне". Пока события создают позитивный настрой у инвесторов, тем не менее рынок по-прежнему находится в режиме ожидания конкретных результатов и решений, которые могут существенно повлиять на динамику индекса в ближайшее время, считает она. При оптимистичном сценарии продолжения мирных переговоров индексы Мосбиржи и РТС уже на этой неделе могут достигнуть октябрьских максимумов 2757 пунктов и 1089 пунктов, заключает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
15:42 01.12.2025
 
Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост

Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост с самого начала первых торгов зимы

МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост с самого начала первых торгов зимы в ожидании целого блока макростатистики, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 15.16 мск растёт на 0,32% относительно предыдущего закрытия, до 2 684,94 пункта. При этом самые первые, утренние торги начались при практически идентичной динамике.
"На протяжении прошлой недели рынок находился в боковике. Инвесторы ждали новостей, связанных с переговорами по мирному урегулированию украинского конфликта. Тональность заявлений официальных лиц в течение недели была смешанной, но в целом носила сдержанный характер. Главной положительной новостью оставалось то, что стороны открыты к переговорам", - комментирует Антон Кравченко из УК "Первая".
"На выходных прошла встреча представителей Украины и США, которую американская сторона назвала продуктивной, а сегодня в Москву приезжает спецпосланник президента США для переговоров с российским руководством. К тому же в ближайшие дни ожидается визит главы МИД Китая", - рассказала Кристина Гудым ФГ "Финам".
В лидерах роста стоимости - акции "СПБ биржи" (+3,1%), а также металлургов - "Мечела" (+3,05%), НЛМК (+2,65%), и транспортники - ДВМП (+1,89%) и "Совкомфлота" (+1,47%).
Также чуть лучше рынка торгуется "Роснефть" (+0,41%). Хотя компания так отчиталась по МСФО: выручка и чистая прибыль компании снизились по итогам первых трёх кварталов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17,8% и 70,1% соответственно, рассказал Кравченко.
В лидерах снижения котировок - акции "Московского кредитного банка" (−2,15%), "Магнита" (−1,12%), "Новабева" (−1,06%), "Татнефти" (префы дешевеют на 0,96%, обыкновенные акции - на 0,85%).
В России на этой неделе выйдет целый ряд статистических данных. Росстат в октябрьском докладе "Социально-экономическое положение России" даст важную информацию, в том числе о рынке труда, а ноябрьские индексы деловой активности представят оперативные сигналы о её динамике в стране, напомнил Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
Гудым ожидает закрытия в "зеленой зоне". Пока события создают позитивный настрой у инвесторов, тем не менее рынок по-прежнему находится в режиме ожидания конкретных результатов и решений, которые могут существенно повлиять на динамику индекса в ближайшее время, считает она.
При оптимистичном сценарии продолжения мирных переговоров индексы Мосбиржи и РТС уже на этой неделе могут достигнуть октябрьских максимумов 2757 пунктов и 1089 пунктов, заключает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
 
