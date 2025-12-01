Российский рынок акций за основную сессию вырос на 0,39 процента

https://1prime.ru/20251201/rynok-865103816.html
2025-12-01T18:56+0300
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию понедельника вырос на 0,39%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,39%, до 2 686,93 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,08%, до 1 130,71 пункта, долларовый РТС - на 1,07%, до 1 089,33 пункта.
