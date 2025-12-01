https://1prime.ru/20251201/rynok-865103816.html

Российский рынок акций за основную сессию вырос на 0,39 процента

Российский рынок акций за основную сессию вырос на 0,39 процента - 01.12.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций за основную сессию вырос на 0,39 процента

Российский рынок акций за основную торговую сессию понедельника вырос на 0,39%, следует из данных Московской биржи. | 01.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-01T18:56+0300

2025-12-01T18:56+0300

2025-12-01T18:56+0300

экономика

рынок

акции

россия

мосбиржа

ртс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/01/865103656_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_6e91dbfcbe1a9e574cb9a3c540106e3f.jpg

МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию понедельника вырос на 0,39%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,39%, до 2 686,93 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,08%, до 1 130,71 пункта, долларовый РТС - на 1,07%, до 1 089,33 пункта.

https://1prime.ru/20251201/birzha-865102223.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, акции, россия, мосбиржа, ртс