В Крым запустят еще один скорый поезд

МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Железнодорожный оператор поездов в сообщении с Крымским полуостровом и материковой частью РФ планирует сделать еще один скорый поезд по аналогии со своим флагманским экспрессом и ввести его в расписание следующим летом, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор компании "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов. "Есть задача ускорения поездов. Мы хотим сделать еще один поезд. Быстрый, как наш флагманский 28 поезд Москва - Симферополь… Вместе с РЖД мы сейчас работаем над решением этой задачи. И планируем, что к следующему летнему сезону расписание следования одного из наших поездов с высоким уровнем сервиса, соединяющих Москву с Крымским полуостровом, будет скорректировано, и он будет находиться в пути почти столько же времени, что и 28 поезд", - сказал глава компании. Говоря о флагманском поезде, Ганов отметил, что речь идет о двухэтажном поезде №28М "Таврия Экспресс", который курсирует ежедневно круглый год по маршруту "Москва-Симферополь". "Мы видим, что самый дорогой наш поезд продается лучше всего. Потому что там самый высокий сервис, потому что там самое короткое время в пути. И вот эти два фактора говорят о том, что нужен еще один как минимум быстрый поезд в Крым", - заключил глава компании. "Гранд Сервис Экспресс" – единственный перевозчик, который с 2019 года доставляет пассажиров в Крым по железной дороге (поездами "Таврия"), а также создатель уникального проекта – поезда-отеля на колесах "Гранд Экспресс", ежедневно курсирующего из Москвы в Санкт-Петербург и обратно.

