"Самолет" лидирует по объему текущего строительства жилья
Девелопер "Самолет" продолжает лидировать в России по объему текущего строительства жилья, сообщается на портале "ЕРЗ.РФ". | 01.12.2025
2025-12-01T17:07+0300
2025-12-01T17:07+0300
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Девелопер "Самолет" продолжает лидировать в России по объему текущего строительства жилья, сообщается на портале "ЕРЗ.РФ". По его данным, на 1 декабря "Самолет" возводит почти 5 миллионов квадратных метров в 62 жилых комплексах (254 многоквартирных домов и пять домов с апартаментами). Второе место продолжает занимать ПИК с результатом почти 4,6 миллиона квадратных метров, на третьем - Dogma (около 2,4 миллиона). В десятку крупнейших российских застройщиков жилья в стране по версии ЕРЗ также входят компании "Точно", ФСК, "Югстройинвест", "Брусника", ССК, ЛСР и "Страна Девелопмент". Всего на начало декабря, по статистике портала, десять крупнейших российских девелоперов возводят в стране около 23,6 миллиона "квадратов" жилья (почти 19% от всего объема). В Москве, согласно рейтингу ЕРЗ, на начало декабря по объему текущего строительства жилья лидирует ПИК (более 2,8 миллиона квадратных метров). Второе место у "Самолета" (1,4 миллиона "квадратов"), третье - у "А101" (около 1,1 миллиона). Также в десятке крупнейших в Москве - MR, "Донстрой", ФСК, Level Group, ЛСР, "Абсолют" и "Эталон".
17:07 01.12.2025
 
"Самолет" лидирует по объему текущего строительства жилья

"Самолет" продолжает лидировать в РФ по объему текущего строительства жилья

© РИА Новости . Алексей Майшев
Строительство новых домов в Москве
Строительство новых домов в Москве
Строительство новых домов в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Девелопер "Самолет" продолжает лидировать в России по объему текущего строительства жилья, сообщается на портале "ЕРЗ.РФ".
По его данным, на 1 декабря "Самолет" возводит почти 5 миллионов квадратных метров в 62 жилых комплексах (254 многоквартирных домов и пять домов с апартаментами).
Второе место продолжает занимать ПИК с результатом почти 4,6 миллиона квадратных метров, на третьем - Dogma (около 2,4 миллиона).
В десятку крупнейших российских застройщиков жилья в стране по версии ЕРЗ также входят компании "Точно", ФСК, "Югстройинвест", "Брусника", ССК, ЛСР и "Страна Девелопмент".
Всего на начало декабря, по статистике портала, десять крупнейших российских девелоперов возводят в стране около 23,6 миллиона "квадратов" жилья (почти 19% от всего объема).
В Москве, согласно рейтингу ЕРЗ, на начало декабря по объему текущего строительства жилья лидирует ПИК (более 2,8 миллиона квадратных метров). Второе место у "Самолета" (1,4 миллиона "квадратов"), третье - у "А101" (около 1,1 миллиона).
Также в десятке крупнейших в Москве - MR, "Донстрой", ФСК, Level Group, ЛСР, "Абсолют" и "Эталон".
 
