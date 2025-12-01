https://1prime.ru/20251201/samolet-865100561.html
"Самолет" лидирует по объему текущего строительства жилья
2025-12-01T17:07+0300
2025-12-01T17:07+0300
2025-12-01T17:07+0300
недвижимость
бизнес
финансы
москва
пик
фск
ерз.рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859589999_0:136:3159:1913_1920x0_80_0_0_4089e9f332389073642a644eabb16165.jpg
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Девелопер "Самолет" продолжает лидировать в России по объему текущего строительства жилья, сообщается на портале "ЕРЗ.РФ". По его данным, на 1 декабря "Самолет" возводит почти 5 миллионов квадратных метров в 62 жилых комплексах (254 многоквартирных домов и пять домов с апартаментами). Второе место продолжает занимать ПИК с результатом почти 4,6 миллиона квадратных метров, на третьем - Dogma (около 2,4 миллиона). В десятку крупнейших российских застройщиков жилья в стране по версии ЕРЗ также входят компании "Точно", ФСК, "Югстройинвест", "Брусника", ССК, ЛСР и "Страна Девелопмент". Всего на начало декабря, по статистике портала, десять крупнейших российских девелоперов возводят в стране около 23,6 миллиона "квадратов" жилья (почти 19% от всего объема). В Москве, согласно рейтингу ЕРЗ, на начало декабря по объему текущего строительства жилья лидирует ПИК (более 2,8 миллиона квадратных метров). Второе место у "Самолета" (1,4 миллиона "квадратов"), третье - у "А101" (около 1,1 миллиона). Также в десятке крупнейших в Москве - MR, "Донстрой", ФСК, Level Group, ЛСР, "Абсолют" и "Эталон".
москва
недвижимость, бизнес, финансы, москва, пик, фск, ерз.рф
Недвижимость, Бизнес, Финансы, МОСКВА, ПИК, ФСК, ЕРЗ.РФ
