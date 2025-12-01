Цена на серебро достигла исторического максимума

https://1prime.ru/20251201/serebro-865095867.html
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро на первых торгах зимы подскакивает на 2%, впервые в истории превысив отметку в 58 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 13.39 мск цена мартовского фьючерса на серебро поднимается на 1,95% относительно предыдущего закрытия - до 58,28 доллара за тройскую унцию. А новый исторический максимум, достигнутый ранее в ходе торгов, составляет 58,39 доллара. При этом цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 0,78% относительно предыдущего закрытия, или на 33,05 доллара, до 4 287,95 доллара за тройскую унцию.
