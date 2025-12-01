https://1prime.ru/20251201/serebro-865095867.html

Цена на серебро достигла исторического максимума

Цена на серебро достигла исторического максимума - 01.12.2025, ПРАЙМ

Цена на серебро достигла исторического максимума

Биржевая цена на серебро на первых торгах зимы подскакивает на 2%, впервые в истории превысив отметку в 58 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. | 01.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-01T13:48+0300

2025-12-01T13:48+0300

2025-12-01T13:49+0300

рынок

торги

comex

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/02/863083387_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_9c215972ee19d8dccd2c8d747d9e94fd.jpg

МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро на первых торгах зимы подскакивает на 2%, впервые в истории превысив отметку в 58 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 13.39 мск цена мартовского фьючерса на серебро поднимается на 1,95% относительно предыдущего закрытия - до 58,28 доллара за тройскую унцию. А новый исторический максимум, достигнутый ранее в ходе торгов, составляет 58,39 доллара. При этом цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 0,78% относительно предыдущего закрытия, или на 33,05 доллара, до 4 287,95 доллара за тройскую унцию.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, comex