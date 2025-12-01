https://1prime.ru/20251201/situatsija-865082165.html

В "Гранд Сервис Экспресс" рассказали о ситуации с задержками поездов

В "Гранд Сервис Экспресс" рассказали о ситуации с задержками поездов - 01.12.2025, ПРАЙМ

В "Гранд Сервис Экспресс" рассказали о ситуации с задержками поездов

Пассажиры поездов в сообщении с Крымским полуостровом и материковой частью РФ относятся с пониманием к задержкам в пути, связанным с внешними факторами,... | 01.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-01T04:46+0300

2025-12-01T04:46+0300

2025-12-01T04:46+0300

бизнес

россия

рф

крым

москва

гранд сервис экспресс

ржд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865082165.jpg?1764553601

МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Пассажиры поездов в сообщении с Крымским полуостровом и материковой частью РФ относятся с пониманием к задержкам в пути, связанным с внешними факторами, серьезных проблем в этой связи нет, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор компании "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов. Оператор в последние годы часто сталкивается с задержками своих составов в пути и изменением графика их движения, связанными с внешними факторами. "Как ни странно, в 2025 году нет такой негативной динамики по задержке поездов, как годом ранее. Мы воспринимаем это как данность, и мы научились с этим работать… У нас не было ни одного срыва оборотов поездов. Главное, люди с пониманием к этому относятся. Мы не можем сказать, что есть какой-то негатив именно по этой причине", - рассказал глава компании. По его словам, перевозчик обеспечивает питанием пассажиров задержанных поездов в соответствии с действующими регламентами, в том числе размещает пункты временного питания. В отдельных случаях компания даже привлекала автобусы для перевозки людей до конечного пункта, однако в текущем году таких происшествий не было. "Все задачи решаются. Плюс инфраструктура РЖД и КЖД (Крымская железная дорога – ред.) с вызовами справляется, и даже при длительной задержке на мосту или других участках поездам, как правило, в течение даже своего маршрута, удается сократить отставание", - поясняет Ганов. Он также добавил, что в компании не отмечают отказов пассажиров от перевозки по каким-то направлениям в этой связи. "Такого точно мы не отмечаем. В индивидуальном порядке, естественно, что-то компенсируем, если есть по нашей вине задержки, связанные с технологиями. Но опять-таки - это разовые случаи. Ни в каких измерениях мы не видим негативной оценки работы компании и владельцев инфраструктуры со стороны пассажиров", - заключил топ-менеджер. "Гранд Сервис Экспресс" – единственный перевозчик, который с 2019 года доставляет пассажиров в Крым по железной дороге (поездами "Таврия"), а также создатель уникального проекта – поезда-отеля на колесах "Гранд Экспресс", ежедневно курсирующего из Москвы в Санкт-Петербург и обратно. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

рф

крым

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, крым, москва, гранд сервис экспресс, ржд