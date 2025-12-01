Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В "Гранд Сервис Экспресс" рассказали о ситуации с задержками поездов - 01.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251201/situatsija-865082165.html
В "Гранд Сервис Экспресс" рассказали о ситуации с задержками поездов
В "Гранд Сервис Экспресс" рассказали о ситуации с задержками поездов - 01.12.2025, ПРАЙМ
В "Гранд Сервис Экспресс" рассказали о ситуации с задержками поездов
Пассажиры поездов в сообщении с Крымским полуостровом и материковой частью РФ относятся с пониманием к задержкам в пути, связанным с внешними факторами,... | 01.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-01T04:46+0300
2025-12-01T04:46+0300
бизнес
россия
рф
крым
москва
гранд сервис экспресс
ржд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865082165.jpg?1764553601
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Пассажиры поездов в сообщении с Крымским полуостровом и материковой частью РФ относятся с пониманием к задержкам в пути, связанным с внешними факторами, серьезных проблем в этой связи нет, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор компании "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов. Оператор в последние годы часто сталкивается с задержками своих составов в пути и изменением графика их движения, связанными с внешними факторами. "Как ни странно, в 2025 году нет такой негативной динамики по задержке поездов, как годом ранее. Мы воспринимаем это как данность, и мы научились с этим работать… У нас не было ни одного срыва оборотов поездов. Главное, люди с пониманием к этому относятся. Мы не можем сказать, что есть какой-то негатив именно по этой причине", - рассказал глава компании. По его словам, перевозчик обеспечивает питанием пассажиров задержанных поездов в соответствии с действующими регламентами, в том числе размещает пункты временного питания. В отдельных случаях компания даже привлекала автобусы для перевозки людей до конечного пункта, однако в текущем году таких происшествий не было. "Все задачи решаются. Плюс инфраструктура РЖД и КЖД (Крымская железная дорога – ред.) с вызовами справляется, и даже при длительной задержке на мосту или других участках поездам, как правило, в течение даже своего маршрута, удается сократить отставание", - поясняет Ганов. Он также добавил, что в компании не отмечают отказов пассажиров от перевозки по каким-то направлениям в этой связи. "Такого точно мы не отмечаем. В индивидуальном порядке, естественно, что-то компенсируем, если есть по нашей вине задержки, связанные с технологиями. Но опять-таки - это разовые случаи. Ни в каких измерениях мы не видим негативной оценки работы компании и владельцев инфраструктуры со стороны пассажиров", - заключил топ-менеджер. "Гранд Сервис Экспресс" – единственный перевозчик, который с 2019 года доставляет пассажиров в Крым по железной дороге (поездами "Таврия"), а также создатель уникального проекта – поезда-отеля на колесах "Гранд Экспресс", ежедневно курсирующего из Москвы в Санкт-Петербург и обратно. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
рф
крым
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф, крым, москва, гранд сервис экспресс, ржд
Бизнес, РОССИЯ, РФ, КРЫМ, МОСКВА, Гранд сервис экспресс, РЖД
04:46 01.12.2025
 
В "Гранд Сервис Экспресс" рассказали о ситуации с задержками поездов

Глава "Гранд Сервис Экспресс": пассажиры с пониманием относятся к задержкам в пути

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Пассажиры поездов в сообщении с Крымским полуостровом и материковой частью РФ относятся с пониманием к задержкам в пути, связанным с внешними факторами, серьезных проблем в этой связи нет, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор компании "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов.
Оператор в последние годы часто сталкивается с задержками своих составов в пути и изменением графика их движения, связанными с внешними факторами.
"Как ни странно, в 2025 году нет такой негативной динамики по задержке поездов, как годом ранее. Мы воспринимаем это как данность, и мы научились с этим работать… У нас не было ни одного срыва оборотов поездов. Главное, люди с пониманием к этому относятся. Мы не можем сказать, что есть какой-то негатив именно по этой причине", - рассказал глава компании.
По его словам, перевозчик обеспечивает питанием пассажиров задержанных поездов в соответствии с действующими регламентами, в том числе размещает пункты временного питания. В отдельных случаях компания даже привлекала автобусы для перевозки людей до конечного пункта, однако в текущем году таких происшествий не было.
"Все задачи решаются. Плюс инфраструктура РЖД и КЖД (Крымская железная дорога – ред.) с вызовами справляется, и даже при длительной задержке на мосту или других участках поездам, как правило, в течение даже своего маршрута, удается сократить отставание", - поясняет Ганов.
Он также добавил, что в компании не отмечают отказов пассажиров от перевозки по каким-то направлениям в этой связи.
"Такого точно мы не отмечаем. В индивидуальном порядке, естественно, что-то компенсируем, если есть по нашей вине задержки, связанные с технологиями. Но опять-таки - это разовые случаи. Ни в каких измерениях мы не видим негативной оценки работы компании и владельцев инфраструктуры со стороны пассажиров", - заключил топ-менеджер.
"Гранд Сервис Экспресс" – единственный перевозчик, который с 2019 года доставляет пассажиров в Крым по железной дороге (поездами "Таврия"), а также создатель уникального проекта – поезда-отеля на колесах "Гранд Экспресс", ежедневно курсирующего из Москвы в Санкт-Петербург и обратно.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
 
БизнесРОССИЯРФКРЫММОСКВАГранд сервис экспрессРЖД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала