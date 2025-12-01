Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Закончился срок уплаты имущественных налогов за 2024 год - 01.12.2025, ПРАЙМ
Закончился срок уплаты имущественных налогов за 2024 год
Закончился срок уплаты имущественных налогов за 2024 год - 01.12.2025, ПРАЙМ
Закончился срок уплаты имущественных налогов за 2024 год
У владельцев земельных участков, недвижимого имущества и транспортных средств 1 декабря истекает срок уплаты имущественных налогов за 2024 год, остается... | 01.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-01T00:17+0300
2025-12-01T00:17+0300
экономика
фнс россии
фнс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865078772.jpg?1764537460
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. У владельцев земельных участков, недвижимого имущества и транспортных средств 1 декабря истекает срок уплаты имущественных налогов за 2024 год, остается последний день на их уплату. Соответствующие уведомления собственникам имущества Федеральная налоговая служба рассылала в бумажном виде по почте либо в электронном - в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС России или на портале "Госуслуги". Налоговое уведомление содержит информацию о налогах за 2024 год: транспортном, земельном, налоге на имущество физических лиц, а также НДФЛ в отношении доходов, по которым этот налог не был удержан в прошлом году. Ставки имущественного, земельного и транспортного налога могут отличаться в разных регионах. Уплачиваемая сумма налога также может измениться из-за переоценки недвижимости (налог взимается с кадастровой стоимости) и наличия у налогоплательщика налоговых льгот. Кроме того, в текущем году банковским вкладчикам начислен НДФЛ на доходы от вкладов, если общая сумма полученных процентов по всем депозитам за прошлый год превысила 210 тысяч рублей. Налогом облагается только та часть дохода, которая превышает установленный порог. Уплатить его надо также не позднее 1 декабря. Оплатить налоги можно через личный кабинет на сайте ФНС или в мобильном приложении "Налоги ФЛ", а также через личный кабинет на "Госуслугах".
фнс россии, фнс
Экономика, ФНС России, ФНС
00:17 01.12.2025
 
Закончился срок уплаты имущественных налогов за 2024 год

1 декабря истекает срок уплаты имущественных налогов за 2024 год

МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. У владельцев земельных участков, недвижимого имущества и транспортных средств 1 декабря истекает срок уплаты имущественных налогов за 2024 год, остается последний день на их уплату.
Соответствующие уведомления собственникам имущества Федеральная налоговая служба рассылала в бумажном виде по почте либо в электронном - в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС России или на портале "Госуслуги".
Налоговое уведомление содержит информацию о налогах за 2024 год: транспортном, земельном, налоге на имущество физических лиц, а также НДФЛ в отношении доходов, по которым этот налог не был удержан в прошлом году.
Ставки имущественного, земельного и транспортного налога могут отличаться в разных регионах. Уплачиваемая сумма налога также может измениться из-за переоценки недвижимости (налог взимается с кадастровой стоимости) и наличия у налогоплательщика налоговых льгот.
Кроме того, в текущем году банковским вкладчикам начислен НДФЛ на доходы от вкладов, если общая сумма полученных процентов по всем депозитам за прошлый год превысила 210 тысяч рублей. Налогом облагается только та часть дохода, которая превышает установленный порог. Уплатить его надо также не позднее 1 декабря.
Оплатить налоги можно через личный кабинет на сайте ФНС или в мобильном приложении "Налоги ФЛ", а также через личный кабинет на "Госуслугах".
 
