СМИ: США и Киев обсуждали возможность "обмена" территориями

СМИ: США и Киев обсуждали возможность "обмена" территориями - 01.12.2025, ПРАЙМ

СМИ: США и Киев обсуждали возможность "обмена" территориями

01.12.2025

МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. США и Киев в ходе переговоров во Флориде обсуждали возможность "обмена" территориями между РФ и Украиной, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. "Переговоры охватывали… возможность территориальных обменов между Россией и Украиной", - пишет издание. Среди вопросов, оставшихся открытыми на переговорах между США и Украиной, газета называет вопрос того, будет ли РФ продолжать настаивать на международном признании новых регионов. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, состоявшегося после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.

