В США из-за снежного шторма задержали более 8,5 тысячи рейсов

01.12.2025

В США из-за снежного шторма задержали более 8,5 тысячи рейсов

Более 8,5 тысяч рейсов задержали, сотни отменили из-за снежного шторма, который затронул Колорадо и северо-запад США, следует из данных сервиса FlightAware. | 01.12.2025, ПРАЙМ

ВАШИНГТОН, 1 дек - ПРАЙМ. Более 8,5 тысяч рейсов задержали, сотни отменили из-за снежного шторма, который затронул Колорадо и северо-запад США, следует из данных сервиса FlightAware. Как ранее сообщали американские СМИ, в субботу на северо-западе страны объявили штормовое предупреждение. В итоге, более 1,4 тысячи внутренних и международных рейсов по всей стране были отменены. Согласно данным сервиса по отслеживанию полетов в режиме реального времени, сегодня общее количество задержек на территории, при въезде и выезде из страны составляет 8 558, при этом в Америке отменили 686 рейсов из 1 072 по всему миру. Международный аэропорт О'Хара (ORD), расположенный в северо-западной части Чикаго, штат Иллинойс, столкнулся с наибольшими трудностями: там уже отменили 121 рейс, следует из данных сервиса.

