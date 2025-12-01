https://1prime.ru/20251201/ssha-865080912.html
В США из-за снежного шторма задержали более 8,5 тысячи рейсов
2025-12-01T02:24+0300
2025-12-01T02:24+0300
2025-12-01T02:24+0300
ВАШИНГТОН, 1 дек - ПРАЙМ. Более 8,5 тысяч рейсов задержали, сотни отменили из-за снежного шторма, который затронул Колорадо и северо-запад США, следует из данных сервиса FlightAware.
Как ранее сообщали американские СМИ, в субботу на северо-западе страны объявили штормовое предупреждение. В итоге, более 1,4 тысячи внутренних и международных рейсов по всей стране были отменены.
Согласно данным сервиса по отслеживанию полетов в режиме реального времени, сегодня общее количество задержек на территории, при въезде и выезде из страны составляет 8 558, при этом в Америке отменили 686 рейсов из 1 072 по всему миру.
Международный аэропорт О'Хара (ORD), расположенный в северо-западной части Чикаго, штат Иллинойс, столкнулся с наибольшими трудностями: там уже отменили 121 рейс, следует из данных сервиса.
