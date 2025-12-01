Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ сообщили о важном требовании Киева к США - 01.12.2025
СМИ сообщили о важном требовании Киева к США
2025-12-01T16:27+0300
2025-12-01T16:27+0300
МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Украинская делегация настаивает на организации встречи между Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, сообщает агентство РБК-Украина, ссылаясь на источники, осведомленные о результатах обсуждений между представителями Киева и Вашингтона во Флориде. "Есть некоторые вещи, которые президент Украины считает необходимыми поговорить со своим американским коллегой", — заявил собеседник издания.По информации источника, основная цель встречи — определить дальнейшие шаги в переговорах. Переговоры во Флориде В понедельник CNN передавал, ссылаясь на свои источники, что переговоры между представителями США и Украины во Флориде не привели к решению всех поставленных вопросов. Источник отметил, что были рассмотрены наиболее проблемные аспекты плана урегулирования, в том числе вопросы о возможном членстве в НАТО и территориальных уступках. Он уточнил, что обсуждался сценарий, при котором Украине фактически будет закрыт путь в альянс из-за договоренностей, которые потребуют прямых переговоров между членами НАТО и Москвой.
16:27 01.12.2025
 
СМИ сообщили о важном требовании Киева к США

РБК-Украина: Киев настаивает на личной встрече Зеленского с Трампом

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 01.12.2025
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Украинская делегация настаивает на организации встречи между Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, сообщает агентство РБК-Украина, ссылаясь на источники, осведомленные о результатах обсуждений между представителями Киева и Вашингтона во Флориде.
"Есть некоторые вещи, которые президент Украины считает необходимыми поговорить со своим американским коллегой", — заявил собеседник издания.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 01.12.2025
На Западе раскритиковали Зеленского за дерзкий шаг в отношении России
11:46
По информации источника, основная цель встречи — определить дальнейшие шаги в переговорах.

Переговоры во Флориде

В понедельник CNN передавал, ссылаясь на свои источники, что переговоры между представителями США и Украины во Флориде не привели к решению всех поставленных вопросов. Источник отметил, что были рассмотрены наиболее проблемные аспекты плана урегулирования, в том числе вопросы о возможном членстве в НАТО и территориальных уступках. Он уточнил, что обсуждался сценарий, при котором Украине фактически будет закрыт путь в альянс из-за договоренностей, которые потребуют прямых переговоров между членами НАТО и Москвой.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 01.12.2025
СМИ рассказали, что устроил Зеленский перед переговорами Украины и США
11:25
 
УКРАИНАВладимир ЗеленскийНАТОCNNДональд ТрампКиевСША
 
 
