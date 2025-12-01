https://1prime.ru/20251201/ssha-865098696.html

СМИ сообщили о важном требовании Киева к США

МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Украинская делегация настаивает на организации встречи между Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, сообщает агентство РБК-Украина, ссылаясь на источники, осведомленные о результатах обсуждений между представителями Киева и Вашингтона во Флориде. "Есть некоторые вещи, которые президент Украины считает необходимыми поговорить со своим американским коллегой", — заявил собеседник издания.По информации источника, основная цель встречи — определить дальнейшие шаги в переговорах. Переговоры во Флориде В понедельник CNN передавал, ссылаясь на свои источники, что переговоры между представителями США и Украины во Флориде не привели к решению всех поставленных вопросов. Источник отметил, что были рассмотрены наиболее проблемные аспекты плана урегулирования, в том числе вопросы о возможном членстве в НАТО и территориальных уступках. Он уточнил, что обсуждался сценарий, при котором Украине фактически будет закрыт путь в альянс из-за договоренностей, которые потребуют прямых переговоров между членами НАТО и Москвой.

