https://1prime.ru/20251201/ssha-865098696.html
СМИ сообщили о важном требовании Киева к США
СМИ сообщили о важном требовании Киева к США - 01.12.2025, ПРАЙМ
СМИ сообщили о важном требовании Киева к США
Украинская делегация настаивает на организации встречи между Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, сообщает агентство РБК-Украина, ссылаясь... | 01.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-01T16:27+0300
2025-12-01T16:27+0300
2025-12-01T16:27+0300
украина
владимир зеленский
нато
cnn
дональд трамп
киев
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0f/863552804_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_4f8192cda506d8bd22910c402641005f.jpg
МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Украинская делегация настаивает на организации встречи между Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, сообщает агентство РБК-Украина, ссылаясь на источники, осведомленные о результатах обсуждений между представителями Киева и Вашингтона во Флориде. "Есть некоторые вещи, которые президент Украины считает необходимыми поговорить со своим американским коллегой", — заявил собеседник издания.По информации источника, основная цель встречи — определить дальнейшие шаги в переговорах. Переговоры во Флориде В понедельник CNN передавал, ссылаясь на свои источники, что переговоры между представителями США и Украины во Флориде не привели к решению всех поставленных вопросов. Источник отметил, что были рассмотрены наиболее проблемные аспекты плана урегулирования, в том числе вопросы о возможном членстве в НАТО и территориальных уступках. Он уточнил, что обсуждался сценарий, при котором Украине фактически будет закрыт путь в альянс из-за договоренностей, которые потребуют прямых переговоров между членами НАТО и Москвой.
https://1prime.ru/20251201/zelenskiy-865092383.html
https://1prime.ru/20251201/zelenskiy-865091851.html
украина
киев
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0f/863552804_401:0:3132:2048_1920x0_80_0_0_23482fe114a50f1f06125d948f6999ce.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир зеленский, нато, cnn, дональд трамп, киев, сша
УКРАИНА, Владимир Зеленский, НАТО, CNN, Дональд Трамп, Киев, США
СМИ сообщили о важном требовании Киева к США
РБК-Украина: Киев настаивает на личной встрече Зеленского с Трампом