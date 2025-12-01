https://1prime.ru/20251201/sud-865078961.html

Суд рассмотрит дело о выводе 250 миллионов рублей из России в ОАЭ

МОСКВА, 1 дек – ПРАЙМ. Гагаринский суд Москвы в понедельник проведет заседание по существу по уголовному делу Валерии и Артема Чекалиных о выводе более 250 миллионов рублей из России на счета компании в ОАЭ, сообщили РИА Новости в суде. Судебное заседание назначено на 1 декабря в 15.00. По версии следствия, с сентября 2021 по февраль 2022 года Валерия и Артем Чекалины вместе с партнером Романом Вишняком, а также соучастниками при продаже в сети фитнес-марафона перевели более 251,5 миллиона рублей на банковский счет компании-нерезидента РФ E-FITNESS-FZСO в ОАЭ, предоставив кредитной организации подложные документы. В прошлый понедельник состоялось предварительное судебное заседание. Защита настаивала на возврате уголовного дела в прокуратуру из-за нарушения территориальной подследственности, поскольку расследование проводил следственный отдел ГУМВД по ТиНАО, к району которого "не относится вменяемое, распространяются на место совершения инкриминируемого деяния, а сами фигуранты никогда не проживали в ТиНАО, и жителей этого района среди свидетелей меньше 1%". Однако суд отказался вернуть дело прокурору. Кроме того, Чекалиным продлили домашний арест до 10 мая, защита уже подала жалобы, Мосгорсуд рассмотрит их 18 декабря. В распоряжении РИА Новости имеется официальная справка от Центробанка, который в своем ответе на вопросы следователя ответил, что российским законам не противоречат случаи, когда заграничные компании нерезиденты РФ могут получать на свои счета оплату за интернет-марафон и при этом не уведомлять российские налоговые органы и кредитные организации. Что касается третьего фигуранта Романа Вишняка, его дело выделено в отдельное производство поскольку он признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Гагаринский суд Москвы проведет процесс в особом порядке, то есть без исследования доказательств, дата рассмотрения пока не назначена.

