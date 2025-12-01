https://1prime.ru/20251201/sud-865078961.html
Суд рассмотрит дело о выводе 250 миллионов рублей из России в ОАЭ
Суд рассмотрит дело о выводе 250 миллионов рублей из России в ОАЭ - 01.12.2025, ПРАЙМ
Суд рассмотрит дело о выводе 250 миллионов рублей из России в ОАЭ
Гагаринский суд Москвы в понедельник проведет заседание по существу по уголовному делу Валерии и Артема Чекалиных о выводе более 250 миллионов рублей из России... | 01.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-01T00:20+0300
2025-12-01T00:20+0300
2025-12-01T00:20+0300
бизнес
экономика
россия
москва
оаэ
рф
мосгорсуд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865078961.jpg?1764537646
МОСКВА, 1 дек – ПРАЙМ. Гагаринский суд Москвы в понедельник проведет заседание по существу по уголовному делу Валерии и Артема Чекалиных о выводе более 250 миллионов рублей из России на счета компании в ОАЭ, сообщили РИА Новости в суде.
Судебное заседание назначено на 1 декабря в 15.00.
По версии следствия, с сентября 2021 по февраль 2022 года Валерия и Артем Чекалины вместе с партнером Романом Вишняком, а также соучастниками при продаже в сети фитнес-марафона перевели более 251,5 миллиона рублей на банковский счет компании-нерезидента РФ E-FITNESS-FZСO в ОАЭ, предоставив кредитной организации подложные документы.
В прошлый понедельник состоялось предварительное судебное заседание.
Защита настаивала на возврате уголовного дела в прокуратуру из-за нарушения территориальной подследственности, поскольку расследование проводил следственный отдел ГУМВД по ТиНАО, к району которого "не относится вменяемое, распространяются на место совершения инкриминируемого деяния, а сами фигуранты никогда не проживали в ТиНАО, и жителей этого района среди свидетелей меньше 1%". Однако суд отказался вернуть дело прокурору.
Кроме того, Чекалиным продлили домашний арест до 10 мая, защита уже подала жалобы, Мосгорсуд рассмотрит их 18 декабря.
В распоряжении РИА Новости имеется официальная справка от Центробанка, который в своем ответе на вопросы следователя ответил, что российским законам не противоречат случаи, когда заграничные компании нерезиденты РФ могут получать на свои счета оплату за интернет-марафон и при этом не уведомлять российские налоговые органы и кредитные организации.
Что касается третьего фигуранта Романа Вишняка, его дело выделено в отдельное производство поскольку он признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Гагаринский суд Москвы проведет процесс в особом порядке, то есть без исследования доказательств, дата рассмотрения пока не назначена.
москва
оаэ
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, москва, оаэ, рф, мосгорсуд
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, ОАЭ, РФ, Мосгорсуд
Суд рассмотрит дело о выводе 250 миллионов рублей из России в ОАЭ
Суд в Москве рассмотрит дело Чекалиных о выводе 250 миллионов рублей на счета в ОАЭ
МОСКВА, 1 дек – ПРАЙМ. Гагаринский суд Москвы в понедельник проведет заседание по существу по уголовному делу Валерии и Артема Чекалиных о выводе более 250 миллионов рублей из России на счета компании в ОАЭ, сообщили РИА Новости в суде.
Судебное заседание назначено на 1 декабря в 15.00.
По версии следствия, с сентября 2021 по февраль 2022 года Валерия и Артем Чекалины вместе с партнером Романом Вишняком, а также соучастниками при продаже в сети фитнес-марафона перевели более 251,5 миллиона рублей на банковский счет компании-нерезидента РФ E-FITNESS-FZСO в ОАЭ, предоставив кредитной организации подложные документы.
В прошлый понедельник состоялось предварительное судебное заседание.
Защита настаивала на возврате уголовного дела в прокуратуру из-за нарушения территориальной подследственности, поскольку расследование проводил следственный отдел ГУМВД по ТиНАО, к району которого "не относится вменяемое, распространяются на место совершения инкриминируемого деяния, а сами фигуранты никогда не проживали в ТиНАО, и жителей этого района среди свидетелей меньше 1%". Однако суд отказался вернуть дело прокурору.
Кроме того, Чекалиным продлили домашний арест до 10 мая, защита уже подала жалобы, Мосгорсуд рассмотрит их 18 декабря.
В распоряжении РИА Новости имеется официальная справка от Центробанка, который в своем ответе на вопросы следователя ответил, что российским законам не противоречат случаи, когда заграничные компании нерезиденты РФ могут получать на свои счета оплату за интернет-марафон и при этом не уведомлять российские налоговые органы и кредитные организации.
Что касается третьего фигуранта Романа Вишняка, его дело выделено в отдельное производство поскольку он признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Гагаринский суд Москвы проведет процесс в особом порядке, то есть без исследования доказательств, дата рассмотрения пока не назначена.