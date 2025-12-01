https://1prime.ru/20251201/sud-865087552.html

Суд в Сочи прекратил уголовное преследование бизнесмена Щепотина

Суд в Сочи прекратил уголовное преследование бизнесмена Щепотина - 01.12.2025, ПРАЙМ

Суд в Сочи прекратил уголовное преследование бизнесмена Щепотина

Центральный районный суд Сочи прекратил уголовное преследование бизнесмена Алексея Щепотина, обвиняемого в мошенничестве с участком, часть которого относится к... | 01.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-01T09:43+0300

2025-12-01T09:43+0300

2025-12-01T09:43+0300

россия

бизнес

красная поляна

рф

московская область

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859657881_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_86942343148227ceee9f9330c81f29db.jpg

СОЧИ, 1 дек - ПРАЙМ. Центральный районный суд Сочи прекратил уголовное преследование бизнесмена Алексея Щепотина, обвиняемого в мошенничестве с участком, часть которого относится к границам земель Сочинского национального парка, после истечения сроков давности уголовного дела, следует из материалов суда, с которыми ознакомилось РИА Новости. Как пишет газета "Коммерсант", Алексей Щепотин является зятем экс-председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова. "Адвокатом обвиняемого в ходе предварительного слушания заявлено письменное ходатайство о прекращении уголовного дела по обвинению Щепотина А.В. ввиду истечения сроков давности уголовного преследования, так как… прошло десять лет с даты его совершения. Прекратить уголовное дело в отношении Щепотина А. В… обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования... В соответствии со статьей 78 Уголовного кодекса Российской Федерации освободить Щепотина А.В. от уголовной ответственности", - говорится в материалах суда. По информации в судебных документах, обвиняемый действовал в составе группы по предварительному сговору с неустановленным лицом, он приобрел право на земельный участок, расположенный в поселке Красная Поляна. Это удалось реализовать, поскольку Щепотин скрыл от суда, что часть данного земельного участка находится в пределах федеральной собственности, а именно на территории Сочинского национального парка. Из решения суда также следует, что Щепотин причинил Российской Федерации ущерб в особо крупном размере, а освобождение от уголовной ответственности не будет являться реабилитирующим основанием. Высшая квалификационная коллегия судей РФ на прошлой неделе прекратила отставку бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова, нарушавшего антикоррупционные запреты. Красногорский суд Московской области ранее обратил в доход государства 89 объектов недвижимости и другое имущество, принадлежащее Чернову и его семье, стоимостью более 7 миллиардов рублей. С иском в суд обратилась Генпрокуратура, указавшая, что в 1994-2019 годах, когда Чернов возглавлял Краснодарский краевой суд, он не соблюдал предусмотренные антикоррупционным законодательством запреты, использовал свой иммунитет и судейскую неприкосновенность, занимаясь коммерческой деятельностью, и привлек родственников и доверенных лиц, чтобы завуалировать участие в ней. Заработанные незаконным предпринимательством деньги он использовал для приобретения высоколиквидных объектов недвижимости, которые вовлек в коммерческий оборот.

красная поляна

рф

московская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, красная поляна, рф, московская область