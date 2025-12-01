Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд в Сочи прекратил уголовное преследование бизнесмена Щепотина - 01.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251201/sud-865087552.html
Суд в Сочи прекратил уголовное преследование бизнесмена Щепотина
Суд в Сочи прекратил уголовное преследование бизнесмена Щепотина - 01.12.2025, ПРАЙМ
Суд в Сочи прекратил уголовное преследование бизнесмена Щепотина
Центральный районный суд Сочи прекратил уголовное преследование бизнесмена Алексея Щепотина, обвиняемого в мошенничестве с участком, часть которого относится к... | 01.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-01T09:43+0300
2025-12-01T09:43+0300
россия
бизнес
красная поляна
рф
московская область
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859657881_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_86942343148227ceee9f9330c81f29db.jpg
СОЧИ, 1 дек - ПРАЙМ. Центральный районный суд Сочи прекратил уголовное преследование бизнесмена Алексея Щепотина, обвиняемого в мошенничестве с участком, часть которого относится к границам земель Сочинского национального парка, после истечения сроков давности уголовного дела, следует из материалов суда, с которыми ознакомилось РИА Новости. Как пишет газета "Коммерсант", Алексей Щепотин является зятем экс-председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова. "Адвокатом обвиняемого в ходе предварительного слушания заявлено письменное ходатайство о прекращении уголовного дела по обвинению Щепотина А.В. ввиду истечения сроков давности уголовного преследования, так как… прошло десять лет с даты его совершения. Прекратить уголовное дело в отношении Щепотина А. В… обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования... В соответствии со статьей 78 Уголовного кодекса Российской Федерации освободить Щепотина А.В. от уголовной ответственности", - говорится в материалах суда. По информации в судебных документах, обвиняемый действовал в составе группы по предварительному сговору с неустановленным лицом, он приобрел право на земельный участок, расположенный в поселке Красная Поляна. Это удалось реализовать, поскольку Щепотин скрыл от суда, что часть данного земельного участка находится в пределах федеральной собственности, а именно на территории Сочинского национального парка. Из решения суда также следует, что Щепотин причинил Российской Федерации ущерб в особо крупном размере, а освобождение от уголовной ответственности не будет являться реабилитирующим основанием. Высшая квалификационная коллегия судей РФ на прошлой неделе прекратила отставку бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова, нарушавшего антикоррупционные запреты. Красногорский суд Московской области ранее обратил в доход государства 89 объектов недвижимости и другое имущество, принадлежащее Чернову и его семье, стоимостью более 7 миллиардов рублей. С иском в суд обратилась Генпрокуратура, указавшая, что в 1994-2019 годах, когда Чернов возглавлял Краснодарский краевой суд, он не соблюдал предусмотренные антикоррупционным законодательством запреты, использовал свой иммунитет и судейскую неприкосновенность, занимаясь коммерческой деятельностью, и привлек родственников и доверенных лиц, чтобы завуалировать участие в ней. Заработанные незаконным предпринимательством деньги он использовал для приобретения высоколиквидных объектов недвижимости, которые вовлек в коммерческий оборот.
красная поляна
рф
московская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859657881_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_d829a0766c83769681dba7d0905588eb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, красная поляна, рф, московская область
РОССИЯ, Бизнес, Красная поляна, РФ, Московская область
09:43 01.12.2025
 
Суд в Сочи прекратил уголовное преследование бизнесмена Щепотина

Суд прекратил уголовное преследование бизнесмена Щепотина по истечению срока давности

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - ПРАЙМ, 1920, 01.12.2025
Молоточек судьи. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СОЧИ, 1 дек - ПРАЙМ. Центральный районный суд Сочи прекратил уголовное преследование бизнесмена Алексея Щепотина, обвиняемого в мошенничестве с участком, часть которого относится к границам земель Сочинского национального парка, после истечения сроков давности уголовного дела, следует из материалов суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Как пишет газета "Коммерсант", Алексей Щепотин является зятем экс-председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова.
"Адвокатом обвиняемого в ходе предварительного слушания заявлено письменное ходатайство о прекращении уголовного дела по обвинению Щепотина А.В. ввиду истечения сроков давности уголовного преследования, так как… прошло десять лет с даты его совершения. Прекратить уголовное дело в отношении Щепотина А. В… обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования... В соответствии со статьей 78 Уголовного кодекса Российской Федерации освободить Щепотина А.В. от уголовной ответственности", - говорится в материалах суда.
По информации в судебных документах, обвиняемый действовал в составе группы по предварительному сговору с неустановленным лицом, он приобрел право на земельный участок, расположенный в поселке Красная Поляна. Это удалось реализовать, поскольку Щепотин скрыл от суда, что часть данного земельного участка находится в пределах федеральной собственности, а именно на территории Сочинского национального парка.
Из решения суда также следует, что Щепотин причинил Российской Федерации ущерб в особо крупном размере, а освобождение от уголовной ответственности не будет являться реабилитирующим основанием.
Высшая квалификационная коллегия судей РФ на прошлой неделе прекратила отставку бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова, нарушавшего антикоррупционные запреты.
Красногорский суд Московской области ранее обратил в доход государства 89 объектов недвижимости и другое имущество, принадлежащее Чернову и его семье, стоимостью более 7 миллиардов рублей. С иском в суд обратилась Генпрокуратура, указавшая, что в 1994-2019 годах, когда Чернов возглавлял Краснодарский краевой суд, он не соблюдал предусмотренные антикоррупционным законодательством запреты, использовал свой иммунитет и судейскую неприкосновенность, занимаясь коммерческой деятельностью, и привлек родственников и доверенных лиц, чтобы завуалировать участие в ней. Заработанные незаконным предпринимательством деньги он использовал для приобретения высоколиквидных объектов недвижимости, которые вовлек в коммерческий оборот.
 
РОССИЯБизнесКрасная полянаРФМосковская область
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала