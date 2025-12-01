https://1prime.ru/20251201/torgi-865104127.html

Российский рынок акций завершил основную торговую сессию ростом

МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций завершил основную торговую сессию понедельника ростом на фоне позитивных ожиданий с геополитического фронта, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,39%, до 2 686,93 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,08%, до 1 130,71 пункта, долларовый РТС - на 1,07%, до 1 089,33 пункта. Февральский фьючерс нефти марки Brent на 18.56 мск дорожал на 1,64%, до 63,4 доллара за баррель. "Индекс Мосбиржи начал торги понедельника с просадки, но быстро вышел в плюс и курсировал на подступах к 2700 пунктов. Инвесторы пребывают в ожидании свежих новостей с геополитического фронта и развития переговорного процесса по Украине. Сдерживающим фактором для акций остается крепкий рубль. Нефтяные цены подросли на фоне сдавшего позиции доллара и итогов встречи ОПЕК+", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". На внешних рынках одной из обсуждаемых тем дня стала макростатистика, добавил он. "Российский рынок начал новую неделю на позитивных ожиданиях. Индекс Мосбиржи торгуется немного ниже 2700 пунктов, недалеко от октябрьских максимумов", - рассказал Александр Бахтин из "Гарда капитал". "Инвесторы отыгрывали ряд новостей с выходных, которые в моменте вернули надежду на достижение деэскалационных договоренностей. При этом утренние данные за ноябрь, показавшие умеренный рост PMI в обработке РФ, не оказали заметное влияние на краткосрочную динамику активов", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Лидеры роста и снижения котировок В лидерах роста акции "Мечела" (+5,34%), "СПБ Биржи" (+3,26%), НЛМК (+2,35%), МТС (+2,24%) и ДВМП (+2,16%). Также акции "Новатэка" (+0,87%) уверенно прибавляли на фоне общих позитивных настроений по энергетическому сектору", - отметил Владимир Силаев из УК "Альфа-капитал". В лидерах снижения - акции Московского кредитного банка (-2,04%), "Магнита" (-1,38%), "Новабев Групп" (-1,2%), "Татнефти" (обыкновенные акции снизились на 1,1%, префы – на 0,87%). Прогнозы "Пока ближайший уровень поддержки по индексу Мосбиржи находится на отметке 2650 пунктов. В случае позитивных новостей на высшем уровне можно ожидать роста до 2700 пунктов и выше в ближайшей перспективе. Если тренд удержится, вероятно продолжение движения к последнему локальному максимуму на уровне 2750 пунктов", - рассказал Бахтин из "Гарда капитал". Прогноз индекса Мосбиржи на 2 декабря - 2620-2720 пунктов, поделился Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Ближайший ориентир для роста - отметка в 2750–2770 пунктов, хотя сдерживающим фактором может выступить чрезмерное укрепление рубля, которое давит на экспортеров", - отметил Силаев из УК "Альфа-капитал". "Сообщается, что переговоры пройдут во второй половине дня, и их итоги рискуют быть раскрыты уже после окончания основной торговой сессии. На этом фоне во вторник индекс Мосбиржи может продолжить двигаться вблизи 2675-2700 пунктов в ожидании геополитических вводных", - заключил Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

