Названы самые подорожавшие товары в мире в ноябре - 01.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-01T05:01+0300
2025-12-01T05:01+0300
энергетика
газ
экономика
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Самыми подорожавшими товарами в мире в ноябре стали газ в США и литий, а самым подешевевшим второй месяц подряд становится апельсиновый сок, следует из данных ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов, которые проанализировало РИА Новости. Так, газ на американском рынке в конце осени подорожал сразу на 44%, хотя на двух других крупных рынках, британском и европейском, наоборот, показал заметный спад - на 10,6% и 8,5% соответственно. При этом только еще два вида топлива прибавили в цене в ноябре - это уголь (5,2%) и нафта на американском рынке (0,4%). Самым подорожавшим металлом в прошлом месяце стал литий - его стоимость подскочила на 18,5% в месячном выражении. При этом несильно отстало серебро, которое за ноябрь подорожало на 18,1%. Среди металлов также значительно выросло золото - на 6,8%. Наиболее заметно среди сельскохозяйственной продукции в прошлом месяце подорожал сахар - на 5,5% на американской бирже и на 4,5% на лондонской. Соя стала стоить за ноябрь на 3,9% больше, а масло из нее - на 3,2%. В то же время самым подешевевшим в мире товаром в ноябре второй месяц подряд становится апельсиновый сок - цены на него упали на 15,4% за прошлый месяц. В тройку также входят газ в Британии и какао-бобы, которые подешевели на 8,7% на лондонской бирже и на 8,2% на американской.
05:01 01.12.2025
 
Названы самые подорожавшие товары в мире в ноябре

ICE Futures: газ в США и литий стали самыми подорожавшими товарами в ноябре

МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Самыми подорожавшими товарами в мире в ноябре стали газ в США и литий, а самым подешевевшим второй месяц подряд становится апельсиновый сок, следует из данных ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов, которые проанализировало РИА Новости.
Так, газ на американском рынке в конце осени подорожал сразу на 44%, хотя на двух других крупных рынках, британском и европейском, наоборот, показал заметный спад - на 10,6% и 8,5% соответственно. При этом только еще два вида топлива прибавили в цене в ноябре - это уголь (5,2%) и нафта на американском рынке (0,4%).
Самым подорожавшим металлом в прошлом месяце стал литий - его стоимость подскочила на 18,5% в месячном выражении. При этом несильно отстало серебро, которое за ноябрь подорожало на 18,1%. Среди металлов также значительно выросло золото - на 6,8%.
Наиболее заметно среди сельскохозяйственной продукции в прошлом месяце подорожал сахар - на 5,5% на американской бирже и на 4,5% на лондонской. Соя стала стоить за ноябрь на 3,9% больше, а масло из нее - на 3,2%.
В то же время самым подешевевшим в мире товаром в ноябре второй месяц подряд становится апельсиновый сок - цены на него упали на 15,4% за прошлый месяц. В тройку также входят газ в Британии и какао-бобы, которые подешевели на 8,7% на лондонской бирже и на 8,2% на американской.
 
