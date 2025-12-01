https://1prime.ru/20251201/tramp-865082659.html

Президент США Дональд Трамп в понедельник подпишет одобренные конгрессом законопроекты, сообщает Белый дом. | 01.12.2025

ВАШИНГТОН, 1 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в понедельник подпишет одобренные конгрессом законопроекты, сообщает Белый дом. Подписание документов состоится в 16.00 (0.00 вторника мск), говорится в сообщении. Белый дом не приводит подробности о законопроектах.

