ВАШИНГТОН, 1 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в понедельник подпишет одобренные конгрессом законопроекты, сообщает Белый дом.
Подписание документов состоится в 16.00 (0.00 вторника мск), говорится в сообщении.
Белый дом не приводит подробности о законопроектах.
