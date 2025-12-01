Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп в понедельник подпишет одобренные конгрессом законопроекты - 01.12.2025
Трамп в понедельник подпишет одобренные конгрессом законопроекты
2025-12-01T05:53+0300
ВАШИНГТОН, 1 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в понедельник подпишет одобренные конгрессом законопроекты, сообщает Белый дом. Подписание документов состоится в 16.00 (0.00 вторника мск), говорится в сообщении. Белый дом не приводит подробности о законопроектах.
ВАШИНГТОН, 1 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в понедельник подпишет одобренные конгрессом законопроекты, сообщает Белый дом.
Подписание документов состоится в 16.00 (0.00 вторника мск), говорится в сообщении.
Белый дом не приводит подробности о законопроектах.
 
Заголовок открываемого материала