Трамп проведет совещание по ситуации в Венесуэле, сообщили СМИ - 01.12.2025
Трамп проведет совещание по ситуации в Венесуэле, сообщили СМИ
2025-12-01T17:05+0300
2025-12-01T17:05+0300
ВАШИНГТОН, 1 дек — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в понедельник вечером проведёт совещание в Овальном кабинете Белого дома по дальнейшим шагам Вашингтона в отношении Венесуэлы, сообщает телеканал CNN со ссылкой источники, знакомые с планами администрации. По данным телеканала, на встречу приглашены ключевые члены кабинета министров и команды по национальной безопасности: министр обороны Пит Хегсет, председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн, госсекретарь Марко Рубио, а также руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс и её заместитель Стивен Миллер. Заседание должно начаться в 17.00 по восточному времени (01.00 мск вторника по московскому времени). CNN отмечает, что оно пройдет на фоне усиления давления США на Каракас, включая удары по суднам, которые Вашингтон связывает с наркотрафиком, и наращивание военного присутствия в южной части Карибского бассейна. Американский президент 29 ноября призвал все авиакомпании считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрытым. Венесуэльские власти в тот же день решительно отвергли это заявление, потребовали от США уважать воздушное пространство страны и обратилась к ООН и Международной организации гражданской авиации (ИКАО) с призывом осудить заявление Вашингтона, которое, по утверждению Каракаса, представляет собой угрозу применения силы.
17:05 01.12.2025
 
Трамп проведет совещание по ситуации в Венесуэле, сообщили СМИ

CNN: Трамп проведет совещание в Овальном кабинете Белого дома по ситуации в Венесуэле

© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 1 дек — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в понедельник вечером проведёт совещание в Овальном кабинете Белого дома по дальнейшим шагам Вашингтона в отношении Венесуэлы, сообщает телеканал CNN со ссылкой источники, знакомые с планами администрации.
По данным телеканала, на встречу приглашены ключевые члены кабинета министров и команды по национальной безопасности: министр обороны Пит Хегсет, председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн, госсекретарь Марко Рубио, а также руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс и её заместитель Стивен Миллер. Заседание должно начаться в 17.00 по восточному времени (01.00 мск вторника по московскому времени).
CNN отмечает, что оно пройдет на фоне усиления давления США на Каракас, включая удары по суднам, которые Вашингтон связывает с наркотрафиком, и наращивание военного присутствия в южной части Карибского бассейна.
Американский президент 29 ноября призвал все авиакомпании считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрытым. Венесуэльские власти в тот же день решительно отвергли это заявление, потребовали от США уважать воздушное пространство страны и обратилась к ООН и Международной организации гражданской авиации (ИКАО) с призывом осудить заявление Вашингтона, которое, по утверждению Каракаса, представляет собой угрозу применения силы.
 
