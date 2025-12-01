https://1prime.ru/20251201/tsb-865090830.html
ЦБ продал юаней на внутреннем рынке на девять миллиардов рублей
Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 28 ноября составил 9 миллиардов рублей, следует из данных на сайте регулятора. | 01.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 28 ноября составил 9 миллиардов рублей, следует из данных на сайте регулятора. Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день. ЦБ РФ с 10 января возобновил операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), приостановленные 28 ноября 2024 года. Во втором полугодии это суммарно добавляет к операциям в интересах Минфина продажу валюты на 8,94 миллиарда рублей в день. Минфин со своей стороны анонсировал, что с 10 ноября по 4 декабря направит на эти цели 2,7 миллиарда рублей, по 0,1 миллиарда рублей в день. По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от нефти и газа. При этом власти РФ отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. В случае использования средств ФНБ министерство, наоборот, продает юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ.
