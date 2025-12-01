https://1prime.ru/20251201/tsena-865088662.html

ФАС согласовала цену на первый отечественный дженерик для лечения диабета

ФАС согласовала цену на первый отечественный дженерик для лечения диабета - 01.12.2025, ПРАЙМ

ФАС согласовала цену на первый отечественный дженерик для лечения диабета

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на первый отечественный дженерик "Эртуглифлозин" в рамках одноименного международного... | 01.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-01T10:14+0300

2025-12-01T10:14+0300

2025-12-01T10:14+0300

бизнес

здоровье

https://cdnn.1prime.ru/img/83443/90/834439017_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_68f57bfd75aa82eb19fe2802ff8194c4.jpg

МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на первый отечественный дженерик "Эртуглифлозин" в рамках одноименного международного непатентованного наименования (МНН), который применяется для лечения недостаточно контролируемого сахарного диабета 2 типа, согласованная цена почти на 13% ниже относительно зарегистрированной стоимости иностранного референтного препарата "Стиглатра", сообщили в ведомстве. "ФАС: цены на препарат для лечения сахарного диабета снижены на 12,79%. Речь идет о первом дженерике отечественного производства "Эртуглифлозин" в рамках одноименного МНН… Согласованные ФАС цены в среднем на 12,79% ниже минимальных цен на референтный лекарственный препарат "Стиглатра", - говорится в сообщении. Отмечается, что "Эртуглифлозин" применяется для лечения взрослых пациентов с недостаточно контролируемым сахарным диабетом второго типа в дополнение к диете и физическим упражнениям. Цена за 28 таблеток дженерика в дозировке 5 миллиграммов согласована на уровне 2 083 рублей. При этом минимальная цена аналогичной упаковки оригинального препарата в референтных странах составляет 2 388 рублей. Согласование ФАС цен на новый дженерик повысит доступность и расширит выбор таких препаратов для граждан. В медорганизациях он должен предоставляться бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, заключили в службе.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, здоровье