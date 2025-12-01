ФАС согласовала цену на первый отечественный дженерик для лечения диабета

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-12-01T10:14+0300
2025-12-01T10:14+0300
бизнес
здоровье
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на первый отечественный дженерик "Эртуглифлозин" в рамках одноименного международного непатентованного наименования (МНН), который применяется для лечения недостаточно контролируемого сахарного диабета 2 типа, согласованная цена почти на 13% ниже относительно зарегистрированной стоимости иностранного референтного препарата "Стиглатра", сообщили в ведомстве. "ФАС: цены на препарат для лечения сахарного диабета снижены на 12,79%. Речь идет о первом дженерике отечественного производства "Эртуглифлозин" в рамках одноименного МНН… Согласованные ФАС цены в среднем на 12,79% ниже минимальных цен на референтный лекарственный препарат "Стиглатра", - говорится в сообщении. Отмечается, что "Эртуглифлозин" применяется для лечения взрослых пациентов с недостаточно контролируемым сахарным диабетом второго типа в дополнение к диете и физическим упражнениям. Цена за 28 таблеток дженерика в дозировке 5 миллиграммов согласована на уровне 2 083 рублей. При этом минимальная цена аналогичной упаковки оригинального препарата в референтных странах составляет 2 388 рублей. Согласование ФАС цен на новый дженерик повысит доступность и расширит выбор таких препаратов для граждан. В медорганизациях он должен предоставляться бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, заключили в службе.
2025
бизнес, здоровье
Бизнес, Здоровье
10:14 01.12.2025
 
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на первый отечественный дженерик "Эртуглифлозин" в рамках одноименного международного непатентованного наименования (МНН), который применяется для лечения недостаточно контролируемого сахарного диабета 2 типа, согласованная цена почти на 13% ниже относительно зарегистрированной стоимости иностранного референтного препарата "Стиглатра", сообщили в ведомстве.
"ФАС: цены на препарат для лечения сахарного диабета снижены на 12,79%. Речь идет о первом дженерике отечественного производства "Эртуглифлозин" в рамках одноименного МНН… Согласованные ФАС цены в среднем на 12,79% ниже минимальных цен на референтный лекарственный препарат "Стиглатра", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "Эртуглифлозин" применяется для лечения взрослых пациентов с недостаточно контролируемым сахарным диабетом второго типа в дополнение к диете и физическим упражнениям.
Цена за 28 таблеток дженерика в дозировке 5 миллиграммов согласована на уровне 2 083 рублей. При этом минимальная цена аналогичной упаковки оригинального препарата в референтных странах составляет 2 388 рублей.
Согласование ФАС цен на новый дженерик повысит доступность и расширит выбор таких препаратов для граждан. В медорганизациях он должен предоставляться бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, заключили в службе.
 
Заголовок открываемого материала