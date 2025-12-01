https://1prime.ru/20251201/tsentr-865077852.html

Центр "Воин" помог более чем 100 тысячам человек получить базовые знания

Центр "Воин" помог более чем 100 тысячам человек получить базовые знания - 01.12.2025, ПРАЙМ

Центр "Воин" помог более чем 100 тысячам человек получить базовые знания

Центр "Воин" за три года существования помог более чем 100 тысячам человек получить базовые знания в области военно-спортивной подготовки, сообщил первый... | 01.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-01T00:17+0300

2025-12-01T00:17+0300

2025-12-01T00:17+0300

общество

россия

экономика

рф

юрий трутнев

сергей кравцов

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865077852.jpg?1764537426

МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Центр "Воин" за три года существования помог более чем 100 тысячам человек получить базовые знания в области военно-спортивной подготовки, сообщил первый заместитель директора центра по боевой подготовке Андраник Гаспарян. "Три года назад по поручению нашего президента Владимира Владимировича Путина был создан центр "Воин". За это время мы создали условия для развития более 100 тысяч детей и молодежи", - сказал Гаспарян. Он подчеркнул, что всех курсантов, которые прошли или проходят обучение в центре, объединяет любовь к Родине, народу и Отечеству. Первый заместитель директора "Воина" поблагодарил каждого из курсантов за вклад в развитие центра. Гаспарян отметил, что инструктора "Воина" после участия в спецоперации, где ценой своей жизни отстаивали интересы государства, стали личным примером для подрастающего поколения. "Патриотизм работает тогда, когда человек является сам патриотом. Наши инструктора являются достойными учителями и наставниками для нашего подрастающего поколения. Спасибо родителям курсантов за поддержку и доверие. Остаемся верны Отечеству и народу", - добавил Гаспарян. Также курсантов и инструкторов центра поздравил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Он обратил внимание, что "Воин" стал настоящим оплотом воспитания патриотизма и подготовки подрастающих поколений к защите Родины, пространством для роста и развития юношей и девушек, готовых трудиться во благо страны. Трутнев рассказал, что сейчас филиалы центра открыты в 21 регионе России, а инструкторский состав превышает 400 человек. В рамках работы "Воина" были разработаны 35 образовательных программ. "Более 100 тысяч молодых курсантов освоили программы, получили знания и навыки, благодаря которым смогут постоять за себя, своих близких и Отчизну. Наши уроки помогли ребятам осознать важность долга перед Отечеством, научили уважать историю своей страны и гордиться ею", - добавил Трутнев. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, в свою очередь, поблагодарил инструкторов, педагогов, методистов и воспитателей центра за "инвестицию в будущее нашей страны" - помощь детям в формировании чувства патриотизма, развитии своих талантов и получении важнейших военно-прикладных навыков. По его словам, "Воин" занял важнейшее место в системе патриотического воспитания России, активно внедряет инновационные подходы и лучшие практики, а также смог завоевать уважение партнеров и любовь подростков. "Дорогие друзья, желаю каждому из вас крепкого здоровья. Новых достижений и профессиональных успехов. Пусть центр "Воин" продолжает расти и проводить важнейшую работу на благо нашей Родины", - сказал Кравцов.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, рф, юрий трутнев, сергей кравцов