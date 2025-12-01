https://1prime.ru/20251201/tsentrobank-865102897.html

Центробанк ограничит риски вложений банков в непрофильный бизнес

Центробанк ограничит риски вложений банков в непрофильный бизнес

МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ.

МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Банк России ужесточит регулирование вложений банков в непрофильные активы: будет введен лимит на такие вложения, а стоимость активов сверх этого уровня кредитные организации должны будут покрывать капиталом, сообщает регулятор. "Банк России разработал методику расчета концентрации иммобилизованных активов. Регулятор ограничит риски вложений банков в иммобилизованные активы (ИА) – непрофильные активы, не имеющие требований по возвратности, неликвидные и несущие акционерные риски. К ним относятся в том числе вложения в имущество, избыточные основные средства, экосистемы", - говорится в сообщении. Для этого будет введен показатель концентрации иммобилизованных активов – риск-чувствительный лимит (РЧЛ). Иммобилизованные активы, превышающие РЧЛ, банк должен будет покрывать капиталом. В результате риски избыточных инвестиций в такие активы будут переложены с вкладчиков и кредиторов на акционеров банка, поясняет ЦБ РФ. Банк России разработал проект положения, определяющий методику расчета РЧЛ. Проект предусматривает классификацию иммобилизованных активов банками в одну из трех групп с коэффициентом иммобилизации от 1 до 3 в зависимости от рискованности актива (его вида, ликвидности, срока нахождения на балансе). Предельное значение показателя РЧЛ устанавливается в размере 25% от капитала банков. При этом проект вводит 5-летний (с 2027 года по 2031 год) поэтапный график (100–85–70–50–25%) выхода на целевой уровень РЧЛ, говорится в сообщении.

