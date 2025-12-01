https://1prime.ru/20251201/turtsiya-865098056.html

Посольство заявило о проблемах банковских расчетов между Россией и Турцией

2025-12-01T15:57+0300

АНКАРА, 1 дек – ПРАЙМ. Западные неизбирательные санкции осложняют решение проблем банковских расчётов между РФ и Турцией, Москва и Анкара находятся в постоянном контакте для решения проблем банковских расчётов, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Анкаре. Ранее источник в государственном финансовом секторе Турции рассказал РИА Новости, что местные банки усилили внутренние проверки и ограничили операции, связанные с Россией, чтобы избежать вторичных санкций. По его словам, это уже создает серьезные препятствия для бизнеса, туризма и частных денежных переводов между странами. "Как уже неоднократно подчеркивалось, неизбирательные односторонние санкции, вводимые Западом, осложняют решение проблемы осуществления взаимных расчетов между российскими и турецкими экономоператорами, затрудняют здоровый межбанковский диалог. Наши страны находятся в постоянном контакте по этим вопросам в целях поиска взаимоприемлемого решения", - заявили в российском диппредставительстве РИА Новости. В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад усиливает на протяжении последних лет. Российские власти отмечали, что странам Запада не хватает мужества признать провал антироссийских мер. В самих западных государствах также все чаще звучат оценки об их неэффективности.

