Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Посольство заявило о проблемах банковских расчетов между Россией и Турцией - 01.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251201/turtsiya-865098056.html
Посольство заявило о проблемах банковских расчетов между Россией и Турцией
Посольство заявило о проблемах банковских расчетов между Россией и Турцией - 01.12.2025, ПРАЙМ
Посольство заявило о проблемах банковских расчетов между Россией и Турцией
Западные неизбирательные санкции осложняют решение проблем банковских расчётов между РФ и Турцией, Москва и Анкара находятся в постоянном контакте для решения... | 01.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-01T15:57+0300
2025-12-01T15:57+0300
россия
мировая экономика
запад
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83710/87/837108706_39:0:1063:576_1920x0_80_0_0_27b30430b950d6ba7d55d542c0321224.jpg
АНКАРА, 1 дек – ПРАЙМ. Западные неизбирательные санкции осложняют решение проблем банковских расчётов между РФ и Турцией, Москва и Анкара находятся в постоянном контакте для решения проблем банковских расчётов, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Анкаре. Ранее источник в государственном финансовом секторе Турции рассказал РИА Новости, что местные банки усилили внутренние проверки и ограничили операции, связанные с Россией, чтобы избежать вторичных санкций. По его словам, это уже создает серьезные препятствия для бизнеса, туризма и частных денежных переводов между странами. "Как уже неоднократно подчеркивалось, неизбирательные односторонние санкции, вводимые Западом, осложняют решение проблемы осуществления взаимных расчетов между российскими и турецкими экономоператорами, затрудняют здоровый межбанковский диалог. Наши страны находятся в постоянном контакте по этим вопросам в целях поиска взаимоприемлемого решения", - заявили в российском диппредставительстве РИА Новости. В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад усиливает на протяжении последних лет. Российские власти отмечали, что странам Запада не хватает мужества признать провал антироссийских мер. В самих западных государствах также все чаще звучат оценки об их неэффективности.
запад
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83710/87/837108706_167:0:935:576_1920x0_80_0_0_0ca158a86c1c5b31933459bb5fd51521.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, запад, рф
РОССИЯ, Мировая экономика, ЗАПАД, РФ
15:57 01.12.2025
 
Посольство заявило о проблемах банковских расчетов между Россией и Турцией

Посольство РФ в Анкаре: санкции Запада осложняют решение проблем банковских расчетов

© Sputnik | Перейти в медиабанкТурецкие лиры
Турецкие лиры
Турецкие лиры. Архивное фото
© Sputnik
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
АНКАРА, 1 дек – ПРАЙМ. Западные неизбирательные санкции осложняют решение проблем банковских расчётов между РФ и Турцией, Москва и Анкара находятся в постоянном контакте для решения проблем банковских расчётов, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Анкаре.
Ранее источник в государственном финансовом секторе Турции рассказал РИА Новости, что местные банки усилили внутренние проверки и ограничили операции, связанные с Россией, чтобы избежать вторичных санкций. По его словам, это уже создает серьезные препятствия для бизнеса, туризма и частных денежных переводов между странами.
"Как уже неоднократно подчеркивалось, неизбирательные односторонние санкции, вводимые Западом, осложняют решение проблемы осуществления взаимных расчетов между российскими и турецкими экономоператорами, затрудняют здоровый межбанковский диалог. Наши страны находятся в постоянном контакте по этим вопросам в целях поиска взаимоприемлемого решения", - заявили в российском диппредставительстве РИА Новости.
В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад усиливает на протяжении последних лет. Российские власти отмечали, что странам Запада не хватает мужества признать провал антироссийских мер. В самих западных государствах также все чаще звучат оценки об их неэффективности.
 
РОССИЯМировая экономикаЗАПАДРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала