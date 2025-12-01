Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Уиткофф провел новую встречу с представителями Украины, сообщили СМИ - 01.12.2025
https://1prime.ru/20251201/uitkoff-865099682.html
Уиткофф провел новую встречу с представителями Украины, сообщили СМИ
Уиткофф провел новую встречу с представителями Украины, сообщили СМИ - 01.12.2025, ПРАЙМ
Уиткофф провел новую встречу с представителями Украины, сообщили СМИ
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф проводит новую встречу с представителями Украины во Флориде, передает агентство Франс Пресс со ссылкой | 01.12.2025, ПРАЙМ
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859624280_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_367984a07d5ff2a0e9d4fe9fad79ab18.jpg
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф проводит новую встречу с представителями Украины во Флориде, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванные высокопоставленные источники. "Спецпосланник президента США проводит новую встречу с представителем украинской делегации во Флориде ", - рассказали агентству источники. Агентство уточняет, что Уиткофф проводит встречу с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустемом Умеровым, возглавляющим украинскую делегацию на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. "Умеров и Уиткофф сейчас снова встречаются", - сообщили агентству осведомленные источники, отметив, что им предстоит обсудить "еще несколько вопросов".
16:58 01.12.2025 (обновлено: 16:59 01.12.2025)
 
Уиткофф провел новую встречу с представителями Украины, сообщили СМИ

FP: Уиткофф провел новую встречу с представителями Украины во Флориде

© РИА Новости . Наталья Селиверстова Флаг США
Флаг США - ПРАЙМ, 1920, 01.12.2025
Флаг США. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф проводит новую встречу с представителями Украины во Флориде, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванные высокопоставленные источники.
"Спецпосланник президента США проводит новую встречу с представителем украинской делегации во Флориде ", - рассказали агентству источники.
Агентство уточняет, что Уиткофф проводит встречу с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустемом Умеровым, возглавляющим украинскую делегацию на переговорах по урегулированию конфликта на Украине.
"Умеров и Уиткофф сейчас снова встречаются", - сообщили агентству осведомленные источники, отметив, что им предстоит обсудить "еще несколько вопросов".
 
