Уиткофф провел новую встречу с представителями Украины, сообщили СМИ

2025-12-01T16:58+0300

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф проводит новую встречу с представителями Украины во Флориде, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванные высокопоставленные источники. "Спецпосланник президента США проводит новую встречу с представителем украинской делегации во Флориде ", - рассказали агентству источники. Агентство уточняет, что Уиткофф проводит встречу с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустемом Умеровым, возглавляющим украинскую делегацию на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. "Умеров и Уиткофф сейчас снова встречаются", - сообщили агентству осведомленные источники, отметив, что им предстоит обсудить "еще несколько вопросов".

