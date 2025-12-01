https://1prime.ru/20251201/uitkoff-865099682.html
Уиткофф провел новую встречу с представителями Украины, сообщили СМИ
Уиткофф провел новую встречу с представителями Украины, сообщили СМИ - 01.12.2025, ПРАЙМ
Уиткофф провел новую встречу с представителями Украины, сообщили СМИ
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф проводит новую встречу с представителями Украины во Флориде, передает агентство Франс Пресс со ссылкой | 01.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-01T16:58+0300
2025-12-01T16:58+0300
2025-12-01T16:59+0300
мировая экономика
общество
украина
сша
стив уиткофф
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859624280_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_367984a07d5ff2a0e9d4fe9fad79ab18.jpg
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф проводит новую встречу с представителями Украины во Флориде, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванные высокопоставленные источники. "Спецпосланник президента США проводит новую встречу с представителем украинской делегации во Флориде ", - рассказали агентству источники. Агентство уточняет, что Уиткофф проводит встречу с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустемом Умеровым, возглавляющим украинскую делегацию на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. "Умеров и Уиткофф сейчас снова встречаются", - сообщили агентству осведомленные источники, отметив, что им предстоит обсудить "еще несколько вопросов".
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859624280_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_f4aec625b18e261cb4a5300ddc02e885.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, общество , украина, сша, стив уиткофф, дональд трамп
Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, США, Стив Уиткофф, Дональд Трамп
Уиткофф провел новую встречу с представителями Украины, сообщили СМИ
FP: Уиткофф провел новую встречу с представителями Украины во Флориде