"Борьба за выживание": в Киеве заявили о новой проблеме Зеленского - 01.12.2025, ПРАЙМ
"Борьба за выживание": в Киеве заявили о новой проблеме Зеленского
2025-12-01T06:08+0300
2025-12-01T06:08+0300
общество
мировая экономика
украина
сша
киев
владимир зеленский
набу
die welt
МОСКВА, 1 декабря — ПРАЙМ. Положение руководителя офиса Владимира Зеленского, Андрея Ермака, который ушел в отставку, а также неудачи украинской армии на фронте заставляют лидера киевского режима бороться за свою политическую жизнь. Такое мнение высказал Кристоф Ваннер, корреспондент телеканала Die Welt."Правая рука Зеленского (Андрей Ермак. — Прим. Ред.) теперь отстранена после коррупционного скандала, а сам украинский президент сейчас погряз в проблемах не только на фронте, но и во внутренней политике. Да он фактически ведет борьбу за выживание!" — отметил журналист. По версии Ваннера, силы США оказывают усиленное давление на Киев, стремясь добиться от Украины компромиссов в территориальных вопросах в пользу России."Давление на фронте велико. Давление со стороны американцев тоже велико, (И заключается в том, — Прим.ред.), что Зеленский соглашается на территориальные уступки в рамках возможного мирного плана", — пояснил корреспондент. На прошлой неделе Верховной рады рассказал депутат Ярослав Железняк, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски у Ермака. Это произошло в контексте нового коррупционного скандала в энергетическом секторе страны. НАБУ подтвердило, что обыски у Ермака действительно были, подчеркнув, что эти действия были частью расследования. Как сообщает агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, по итогам обысков обвинения никому предъявлены не были. В тот же день Зеленский объявил, что Ермак, который также играл ключевую роль в переговорах по урегулированию конфликта в Украине, подал заявление об отставке. Президент подписал указ о его освобождении от должности.
общество , мировая экономика, украина, сша, киев, владимир зеленский, набу, die welt
Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, США, Киев, Владимир Зеленский, НАБУ, Die Welt
06:08 01.12.2025
 
"Борьба за выживание": в Киеве заявили о новой проблеме Зеленского

Welt: Зеленский борется за выживание на фоне отставки Ермака и неудач ВСУ

© Фото : MSC/Daniel KopatschВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 01.12.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : MSC/Daniel Kopatsch
