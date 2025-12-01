https://1prime.ru/20251201/ukraina-865083028.html

"Это позор": депутат Рады назвал важную деталь на переговорах с США

"Это позор": депутат Рады назвал важную деталь на переговорах с США - 01.12.2025, ПРАЙМ

"Это позор": депутат Рады назвал важную деталь на переговорах с США

01.12.2025

МОСКВА, 1 декабря — ПРАЙМ. По мнению депутата Верховной рады Артема Дмитрука, переговоры между представителями США и Украины, проводимые в гольф-клубе вместо официальных учреждений, отражают позицию Вашингтона по поводу легитимности киевских властей. Об этом он написал в своем Telegram-канале. "Почему переговорные группы Украины и США встречаются не в государственных учреждениях? Ответ прост и позорен. Сегодня на Украине не существует легитимной переговорной группы, не существует законного органа, который мог бы представлять страну на таком уровне", — объяснил он. Как подчеркнул депутат, у украинской делегации уже давно потерян статус, ее присутствие в государственных учреждениях было бы воспринято как нарушение международного протокола и оскорбительно. "Поэтому и происходит то, что все видят: встречи в баре, в лобби, в гольф-клубе. В гольф они (Украинцы. — Прим. Ред.) играть не умеют, но это уже не важно — это всего лишь место, куда можно посадить людей, чтобы им передали очередные указания", — отметил Дмитрук. Переговоры во ФлоридеВ воскресенье во Флориде состоялась встреча госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника президента Стива Уиткоффа с представителями Украины. Как узнало РИА Новости, переговоры прошли на территории престижного гольф-клуба Shell Bay Club, который принадлежит семье спецпосланника Стива Уиткоффа. Рубио охарактеризовал переговоры как продуктивные, но отметил, что предстоит еще выполнить много работы. Рустем Умеров, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, возглавляющий делегацию, также заявил, что встреча во Флориде была успешной. До этого The Wall Street Journal сообщило, ссылаясь на источник в Белом доме, что обсуждения во Флориде касались расписания выборов на Украине и территориальных вопросов.

