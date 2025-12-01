Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Уже поздно": в США сделали дерзкое заявление после встречи по Украине - 01.12.2025
"Уже поздно": в США сделали дерзкое заявление после встречи по Украине
06:36 01.12.2025
 
"Уже поздно": в США сделали дерзкое заявление после встречи по Украине

Макгрегор: Киев зря не стал решать вопрос передачи территорий в пользу России

© AP Photo / Evan Vucci
Здание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
МОСКВА, 1 декабря — ПРАЙМ. Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive выразил мнение, что киевский режим упустил возможность утвердить передачу территорий в пользу России в ходе переговоров с американской стороной во Флориде.
"Когда новые города окажутся в руках россиян, они (Украинцы. — Прим. Ред.) вспомнят, как им предложили обсудить тогда на переговорах этот вопрос, но будет уже поздно", — отметил он.
"Это позор": депутат Рады назвал важную деталь на переговорах с США
06:19
Эксперт также указал, что скорость освобождения российскими вооруженными силами украинских территорий значительно возросла в текущем году, что вселяет надежду на скорое завершение конфликта.
"Что бы ни случилось, они (Россияне. — Прим. Ред.) получат и Одессу, и Харьков, которые исторически являются российскими городами, а не украинскими", — подчеркнул Макгрегор.

Переговоры во Флориде

В воскресенье госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента Стив Уиткофф встретились с украинской делегацией во Флориде. Как сообщило РИА Новости, переговоры прошли на территории престижного гольф-клуба Shell Bay Club, которым владеет семья спецпосланника Стива Уиткоффа.
Рубио охарактеризовал переговоры как продуктивные, хотя отметил, что ещё предстоит много работы.
"Борьба за выживание": в Киеве заявили о новой проблеме Зеленского
06:08
Рустем Умеров, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, руководивший украинской делегацией, также заявил о результативности встречи.
Согласно данным The Wall Street Journal, в ходе этих переговоров обсуждалась возможность обмена территориями между Россией и Украиной. Среди вопросов, оставшихся открытыми, газета назвала вопрос того, будет ли Москва продолжать настаивать на международном признании новых регионов.
"Может быть завершено?" Экс-премьер Украины задался вопросом о Зеленском
Вчера, 23:05
 
