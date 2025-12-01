https://1prime.ru/20251201/ukraina-865083510.html

МОСКВА, 1 декабря — ПРАЙМ. Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive выразил мнение, что киевский режим упустил возможность утвердить передачу территорий в пользу России в ходе переговоров с американской стороной во Флориде. "Когда новые города окажутся в руках россиян, они (Украинцы. — Прим. Ред.) вспомнят, как им предложили обсудить тогда на переговорах этот вопрос, но будет уже поздно", — отметил он. Эксперт также указал, что скорость освобождения российскими вооруженными силами украинских территорий значительно возросла в текущем году, что вселяет надежду на скорое завершение конфликта."Что бы ни случилось, они (Россияне. — Прим. Ред.) получат и Одессу, и Харьков, которые исторически являются российскими городами, а не украинскими", — подчеркнул Макгрегор.Переговоры во ФлоридеВ воскресенье госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента Стив Уиткофф встретились с украинской делегацией во Флориде. Как сообщило РИА Новости, переговоры прошли на территории престижного гольф-клуба Shell Bay Club, которым владеет семья спецпосланника Стива Уиткоффа. Рубио охарактеризовал переговоры как продуктивные, хотя отметил, что ещё предстоит много работы. Рустем Умеров, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, руководивший украинской делегацией, также заявил о результативности встречи. Согласно данным The Wall Street Journal, в ходе этих переговоров обсуждалась возможность обмена территориями между Россией и Украиной. Среди вопросов, оставшихся открытыми, газета назвала вопрос того, будет ли Москва продолжать настаивать на международном признании новых регионов.

