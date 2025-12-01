Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Раде набросились на Зеленского из-за решения по переговорам с США - 01.12.2025
В Раде набросились на Зеленского из-за решения по переговорам с США
В Раде набросились на Зеленского из-за решения по переговорам с США - 01.12.2025, ПРАЙМ
В Раде набросились на Зеленского из-за решения по переговорам с США
Назначение Владимиром Зеленским Рустема Умерова, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, руководителем украинской делегации на встрече во... | 01.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 1 декабря — ПРАЙМ. Назначение Владимиром Зеленским Рустема Умерова, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, руководителем украинской делегации на встрече во Флориде встретило недовольство среди депутатов Верховной рады, передает американская газета The Washington Post. "Я не вижу вывода, сделанных Зеленским. Он уволил одного коррупционера и назначил главой переговорной группы другого", — поделился своей позицией с изданием депутат Владимир Арьев. По мнению Арьева, Зеленский должен учитывать необходимые реальные перемены для украинского общества, а не назначать людей, которые просто проявляют лояльность, игнорируя при этом профессионалов. Издание полагает, что лидер киевского режима ищет замену для Андрея Ермака, который ушел в отставку вследствие коррупционного скандала. В прошлую субботу Владимир Зеленский выбрал Рустема Умерова в качестве главы делегации на переговорах с Россией и США после увольнения Андрея Ермака. Позже Умеров сообщил, что представители украинской делегации уже отправляются в США для участия в переговорах. Зеленский также дал распоряжение предоставить им секретные директивы. В пятницу Зеленский объявил об увольнении главы своего офиса Ермака. В ту же ночь в доме и на рабочем месте Ермака прошли обыски в рамках расследования по делу о коррупции в энергетике. Согласно информации агентства Укринформ, ссылающегося на НАБУ, детективы не предъявили никому обвинений.
В Раде набросились на Зеленского из-за решения по переговорам с США

Депутат Арьев выступил против назначения Умерова главой делегации на переговорах с США

МОСКВА, 1 декабря — ПРАЙМ. Назначение Владимиром Зеленским Рустема Умерова, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, руководителем украинской делегации на встрече во Флориде встретило недовольство среди депутатов Верховной рады, передает американская газета The Washington Post.
"Я не вижу вывода, сделанных Зеленским. Он уволил одного коррупционера и назначил главой переговорной группы другого", — поделился своей позицией с изданием депутат Владимир Арьев.
По мнению Арьева, Зеленский должен учитывать необходимые реальные перемены для украинского общества, а не назначать людей, которые просто проявляют лояльность, игнорируя при этом профессионалов.
Издание полагает, что лидер киевского режима ищет замену для Андрея Ермака, который ушел в отставку вследствие коррупционного скандала.
В прошлую субботу Владимир Зеленский выбрал Рустема Умерова в качестве главы делегации на переговорах с Россией и США после увольнения Андрея Ермака.
Позже Умеров сообщил, что представители украинской делегации уже отправляются в США для участия в переговорах. Зеленский также дал распоряжение предоставить им секретные директивы.
В пятницу Зеленский объявил об увольнении главы своего офиса Ермака. В ту же ночь в доме и на рабочем месте Ермака прошли обыски в рамках расследования по делу о коррупции в энергетике. Согласно информации агентства Укринформ, ссылающегося на НАБУ, детективы не предъявили никому обвинений.
