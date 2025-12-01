https://1prime.ru/20251201/vashington-865080040.html
Посол России в США написал в Вашингтоне "Географический диктант"
Посол России в США написал в Вашингтоне "Географический диктант" - 01.12.2025, ПРАЙМ
Посол России в США написал в Вашингтоне "Географический диктант"
Посол России в США Александр Дарчиев написал в Вашингтоне "Географический диктант" вместе с сотрудниками диппредставительства, сообщила пресс-служба миссии. | 01.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-01T00:51+0300
2025-12-01T00:51+0300
2025-12-01T00:51+0300
общество
россия
сша
вашингтон
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865080040.jpg?1764539476
ВАШИНГТОН, 1 дек - ПРАЙМ. Посол России в США Александр Дарчиев написал в Вашингтоне "Географический диктант" вместе с сотрудниками диппредставительства, сообщила пресс-служба миссии.
Пресс-служба посольства опубликовала в соцсетях дипмиссии фотографии с мероприятия. Оно проходило в зале приемов посольства. Участников рассаживали за круглые столы. За одним из них запечатлен Дарчиев со своими заместителями.
Пресс-секретарь посольства Андрей Бондарев ответил РИА Новости утвердительно на вопрос, писал ли глава дипмиссии диктант.
В этом году акция проходит уже в 11-й раз: она стартовала в 2015 году по инициативе председателя Попечительского совета Русского географического общества (РГО), президента России Владимира Путина. За десять лет проведения в диктанте приняли участие более 4 миллионов человек из РФ и 136 стран.
Географический диктант включает 40 вопросов. В этом году задания посвящены 180-летию Русского географического общества, 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию освоения Северного морского пути.
сша
вашингтон
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, сша, вашингтон, рф, владимир путин
Общество , РОССИЯ, США, ВАШИНГТОН, РФ, Владимир Путин
Посол России в США написал в Вашингтоне "Географический диктант"
Посол России в США Дарчиев написал в Вашингтоне "Географический диктант"
ВАШИНГТОН, 1 дек - ПРАЙМ. Посол России в США Александр Дарчиев написал в Вашингтоне "Географический диктант" вместе с сотрудниками диппредставительства, сообщила пресс-служба миссии.
Пресс-служба посольства опубликовала в соцсетях дипмиссии фотографии с мероприятия. Оно проходило в зале приемов посольства. Участников рассаживали за круглые столы. За одним из них запечатлен Дарчиев со своими заместителями.
Пресс-секретарь посольства Андрей Бондарев ответил РИА Новости утвердительно на вопрос, писал ли глава дипмиссии диктант.
В этом году акция проходит уже в 11-й раз: она стартовала в 2015 году по инициативе председателя Попечительского совета Русского географического общества (РГО), президента России Владимира Путина. За десять лет проведения в диктанте приняли участие более 4 миллионов человек из РФ и 136 стран.
Географический диктант включает 40 вопросов. В этом году задания посвящены 180-летию Русского географического общества, 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию освоения Северного морского пути.