Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Посол России в США написал в Вашингтоне "Географический диктант" - 01.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251201/vashington-865080040.html
Посол России в США написал в Вашингтоне "Географический диктант"
Посол России в США написал в Вашингтоне "Географический диктант" - 01.12.2025, ПРАЙМ
Посол России в США написал в Вашингтоне "Географический диктант"
Посол России в США Александр Дарчиев написал в Вашингтоне "Географический диктант" вместе с сотрудниками диппредставительства, сообщила пресс-служба миссии. | 01.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-01T00:51+0300
2025-12-01T00:51+0300
общество
россия
сша
вашингтон
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865080040.jpg?1764539476
ВАШИНГТОН, 1 дек - ПРАЙМ. Посол России в США Александр Дарчиев написал в Вашингтоне "Географический диктант" вместе с сотрудниками диппредставительства, сообщила пресс-служба миссии. Пресс-служба посольства опубликовала в соцсетях дипмиссии фотографии с мероприятия. Оно проходило в зале приемов посольства. Участников рассаживали за круглые столы. За одним из них запечатлен Дарчиев со своими заместителями. Пресс-секретарь посольства Андрей Бондарев ответил РИА Новости утвердительно на вопрос, писал ли глава дипмиссии диктант. В этом году акция проходит уже в 11-й раз: она стартовала в 2015 году по инициативе председателя Попечительского совета Русского географического общества (РГО), президента России Владимира Путина. За десять лет проведения в диктанте приняли участие более 4 миллионов человек из РФ и 136 стран. Географический диктант включает 40 вопросов. В этом году задания посвящены 180-летию Русского географического общества, 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию освоения Северного морского пути.
сша
вашингтон
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, сша, вашингтон, рф, владимир путин
Общество , РОССИЯ, США, ВАШИНГТОН, РФ, Владимир Путин
00:51 01.12.2025
 
Посол России в США написал в Вашингтоне "Географический диктант"

Посол России в США Дарчиев написал в Вашингтоне "Географический диктант"

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 1 дек - ПРАЙМ. Посол России в США Александр Дарчиев написал в Вашингтоне "Географический диктант" вместе с сотрудниками диппредставительства, сообщила пресс-служба миссии.
Пресс-служба посольства опубликовала в соцсетях дипмиссии фотографии с мероприятия. Оно проходило в зале приемов посольства. Участников рассаживали за круглые столы. За одним из них запечатлен Дарчиев со своими заместителями.
Пресс-секретарь посольства Андрей Бондарев ответил РИА Новости утвердительно на вопрос, писал ли глава дипмиссии диктант.
В этом году акция проходит уже в 11-й раз: она стартовала в 2015 году по инициативе председателя Попечительского совета Русского географического общества (РГО), президента России Владимира Путина. За десять лет проведения в диктанте приняли участие более 4 миллионов человек из РФ и 136 стран.
Географический диктант включает 40 вопросов. В этом году задания посвящены 180-летию Русского географического общества, 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию освоения Северного морского пути.
 
ОбществоРОССИЯСШАВАШИНГТОНРФВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала