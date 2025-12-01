https://1prime.ru/20251201/vashington-865080040.html

Посол России в США написал в Вашингтоне "Географический диктант"

Посол России в США написал в Вашингтоне "Географический диктант" - 01.12.2025, ПРАЙМ

Посол России в США написал в Вашингтоне "Географический диктант"

Посол России в США Александр Дарчиев написал в Вашингтоне "Географический диктант" вместе с сотрудниками диппредставительства, сообщила пресс-служба миссии. | 01.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-01T00:51+0300

2025-12-01T00:51+0300

2025-12-01T00:51+0300

общество

россия

сша

вашингтон

рф

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865080040.jpg?1764539476

ВАШИНГТОН, 1 дек - ПРАЙМ. Посол России в США Александр Дарчиев написал в Вашингтоне "Географический диктант" вместе с сотрудниками диппредставительства, сообщила пресс-служба миссии. Пресс-служба посольства опубликовала в соцсетях дипмиссии фотографии с мероприятия. Оно проходило в зале приемов посольства. Участников рассаживали за круглые столы. За одним из них запечатлен Дарчиев со своими заместителями. Пресс-секретарь посольства Андрей Бондарев ответил РИА Новости утвердительно на вопрос, писал ли глава дипмиссии диктант. В этом году акция проходит уже в 11-й раз: она стартовала в 2015 году по инициативе председателя Попечительского совета Русского географического общества (РГО), президента России Владимира Путина. За десять лет проведения в диктанте приняли участие более 4 миллионов человек из РФ и 136 стран. Географический диктант включает 40 вопросов. В этом году задания посвящены 180-летию Русского географического общества, 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию освоения Северного морского пути.

сша

вашингтон

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, сша, вашингтон, рф, владимир путин