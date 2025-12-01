"Нет времени": в Киеве обратились к Зеленскому после переговоров во Флориде

https://1prime.ru/20251201/venesuela-865083866.html

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин выразил мнение, что президент США Дональд Трамп не предоставит Владимиру Зеленскому много времени для принятия... | 01.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 1 декабря — ПРАЙМ. Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин выразил мнение, что президент США Дональд Трамп не предоставит Владимиру Зеленскому много времени для принятия принятия условий американской стороны, поскольку сосредоточен на венесуэльском вопросе."Вы (Зеленский. — Прим. Ред.) должны уже к чему-то прийти, потому что у Трампа просто нет времени на какие-то другие варианты, потому что у него тут Венесуэла зависла, а она ему нужнее", — пояснил он. Соскин также отметил, что Трамп осознает возможное сопротивление Венесуэлы в ответ на любые вторжения, и поэтому необходимо продумать стратегию действий. "Так или иначе армия Венесуэлы заряжена на любое противодействие, и Трамп это понимает. Он достаточно умен, чтобы не вводить туда войска", — отметил Соскин. В прошлую субботу Дональд Трамп обратился к авиакомпаниям с призывом считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрытым. В ответ власти Венесуэлы резко отклонили это заявление, потребовав от США уважать их воздушное пространство, и обратились в ООН и Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) с просьбой осудить заявление США как угрозу применения силы. Американский президент также заявил, что из Венесуэлы в США якобы прибывают люди из тюрем и бандформирований, "которые потом создают проблемы". Трамп 3 ноября высказал мнение, что дни власти Николаса Мадуро в Венесуэле сочтены, заверив, что Соединенные Штаты не намерены вступать в войну с этой республикой. В Каракасе эти действия были восприняты как провокация с целью дестабилизации региона и нарушение международных соглашений о демилитаризации Карибского региона.

