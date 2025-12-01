https://1prime.ru/20251201/vizy-865093290.html

Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение об отмене виз

ЭР-РИЯД, 1 дек - ПРАЙМ. Россия и Саудовская Аравия подписали межправительственное соглашение о взаимной отмене визовых требований для владельцев всех паспортов, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания. Подписание состоялось на полях Российско-Саудовского делового форума. От российской стороны в подписании принимал участие вице-премьер РФ Александр Новак. В понедельник в столице Саудовской Аравии проходит Российско-Саудовский деловой форум, а также межправительственная комиссия двух стран по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Правительство России ранее в ноябре одобрило проект соглашения с Саудовской Аравией о взаимной отмене визовых требований.

