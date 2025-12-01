Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение об отмене виз - 01.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251201/vizy-865093290.html
Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение об отмене виз
Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение об отмене виз - 01.12.2025, ПРАЙМ
Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение об отмене виз
Россия и Саудовская Аравия подписали межправительственное соглашение о взаимной отмене визовых требований для владельцев всех паспортов, передает корреспондент... | 01.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-01T12:05+0300
2025-12-01T12:05+0300
бизнес
россия
саудовская аравия
рф
александр новак
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859816041_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_be7d7bc2f3efe0e22c3246935bdf85d9.jpg
ЭР-РИЯД, 1 дек - ПРАЙМ. Россия и Саудовская Аравия подписали межправительственное соглашение о взаимной отмене визовых требований для владельцев всех паспортов, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания. Подписание состоялось на полях Российско-Саудовского делового форума. От российской стороны в подписании принимал участие вице-премьер РФ Александр Новак. В понедельник в столице Саудовской Аравии проходит Российско-Саудовский деловой форум, а также межправительственная комиссия двух стран по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Правительство России ранее в ноябре одобрило проект соглашения с Саудовской Аравией о взаимной отмене визовых требований.
саудовская аравия
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859816041_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_664c53e0d4c394452959145b2bcbe282.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, саудовская аравия, рф, александр новак
Бизнес, РОССИЯ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, РФ, Александр Новак
12:05 01.12.2025
 
Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение об отмене виз

Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований

© РИА Новости . Нина ЗотинаПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 01.12.2025
Паспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
© РИА Новости . Нина Зотина
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЭР-РИЯД, 1 дек - ПРАЙМ. Россия и Саудовская Аравия подписали межправительственное соглашение о взаимной отмене визовых требований для владельцев всех паспортов, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
Подписание состоялось на полях Российско-Саудовского делового форума. От российской стороны в подписании принимал участие вице-премьер РФ Александр Новак.
В понедельник в столице Саудовской Аравии проходит Российско-Саудовский деловой форум, а также межправительственная комиссия двух стран по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Правительство России ранее в ноябре одобрило проект соглашения с Саудовской Аравией о взаимной отмене визовых требований.
 
БизнесРОССИЯСАУДОВСКАЯ АРАВИЯРФАлександр Новак
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала