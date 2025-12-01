https://1prime.ru/20251201/vozrast-865078695.html

Средний возраст парка легковых автомобилей в России составляет 16 лет, а автомобилей в целом - 19 лет, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. | 01.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Средний возраст парка легковых автомобилей в России составляет 16 лет, а автомобилей в целом - 19 лет, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Средний возраст автомобилей - 19 лет в целом, 16 лет - по легковым. Это очень плохой показатель", - сказал журналистам министр. Глава Минпромторга добавил, что устаревание автомобильного парка произошло в связи с тем, что после вступления РФ во Всемирную торговую организацию таможенный тариф сложился таким образом, что ввоз подержанного авто сильно деформировал российский автомобильный рынок. "Мы надеемся, что сейчас эта политика по утилизационному сбору, как минимум в этом сегменте, будет двигаться, чтобы автомобили 160 лошадей и выше, они все-таки будут омолаживаться", - отметил Алиханов.

