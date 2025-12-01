Компас в море инвестиций

https://1prime.ru/20251201/vtb-864876349.html

Как за последние пять лет переменился ветер на фондовом рынке и почему возросла роль инвестиционного советника? | 01.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 1 дек – ПРАЙМ. Как за последние пять лет переменился ветер на фондовом рынке и почему возросла роль инвестиционного советника?До 2020 года на бирже основную роль играли профессиональные участники рынка. Частные инвесторы, не связанные тем или иным образом с финансовой индустрией, были в немалой степени энтузиастами. Инвестиционное консультирование было нишевой услугой для тех частных инвесторов, которые хотели глубже разобраться в механиках функционирования рыночных инструментов.Услугами инвестиционного консультирования пользовались, в первую очередь, те инвесторы, чья основная потребность заключалась в экономии времени или необходимости глубже понимать факторы, двигающие цены активов на рынке. Им был нужен советник, который за них анализирует макроэкономическую ситуацию в стране и мире, следит за расстановкой сил в различных секторах экономики, читает отчеты компаний и работает с риск-менеджментом портфеля. Инвестиционный советник собирал всю нужную информацию, обрабатывал её и выдавал инвестору в сжатом виде.2020 год стал переломным. Российский высокотехнологичный банковский сектор сделал биржевые торги доступными буквально на кончиках пальцев. Удаленное открытие счета, быстрый завод денег на биржу, простота и легкость покупки биржевых активов – инфраструктура была готова, нужен был только катализатор.Им стала эпидемия коронавируса и переход на самоизоляцию. Оставшись дома, люди стали искать, чем бы себя занять. Торговля на бирже стала для них одним из способов времяпрепровождения. А благодаря массивным государственным экономическим стимулам многим удалось еще и хорошо заработать на V-образном восстановлении и экономики, и рынков.Казалось, что инвестиции – это не только увлекательно и прибыльно, но еще и легко. Что ни купи, все растет. У многих инвесторов было ощущение, что услуга инвестиционного консультирования им не нужна.Однако потом реальность строго расставила все на свои места. Многие американские компании, выросшие в 2020 году на сотни процентов, в 2021 году сильно упали. А в 2022 уже российский рынок испытал сильнейшее за всю историю внутридневное падение. Изменился и весь инвестиционный ландшафт, поменялся состав атмосферы, в которой жил российский инвестор. Санкции, внешние ограничения, изменившийся валютный рынок – все это повлияло и на финансовые результаты компаний, и на их справедливые оценки.Привычные паттерны поведения инвесторов перестали работать. Тем, кто раньше понимал, на какие факторы нужно обращать внимание при составлении портфеля, пришлось путем проб и ошибок искать новые. Те же, кто инвестировал по наитию, вероятно, растеряли существенную часть своих депозитов. В условиях рыночного шторма инвестору потребовался компас.Теперь спрос на услуги инвестиционного консультирования вырос и среди тех, кто раньше и сам понимал, на что нужно смотреть при выборе бумаг. Хороший советник, в силу более глубокой погруженности в рынок, доступу к качественной, глубокой аналитике и наработанной за годы насмотренности лучше непрофессиональных частных инвесторов чувствует смену направления рыночного ветра. Он быстрее адаптируется к изменениям и точнее выделяет новые движущие цены факторы.Инвестиционный консультант помогает сформировать портфель и сопровождает его, учитывая риск-профиль и цели инвестора. Он также следит за аллокацией классов активов в портфеле, чтобы не было критического перевеса в пользу той или иной бумаги. В турбулентные времена опытный инвестиционный консультант, прошедший через кризисы на рынке, с меньшей вероятностью, чем непрофессиональный инвестор, допустит ошибку – он менее подвержен эмоциональным факторам.Кроме того, хороший инвестиционный советник учитывает влияние налогов на результаты портфеля, старается использовать весь спектр доступных инвестору налоговых льгот, знает нюансы их использования. Это позволяет инвестору смотреть на портфель более комплексно и управлять им эффективнее.Автор - инвестиционный консультант ВТБ Мои Инвестиции Антон Соловьев

