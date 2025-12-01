В ВТБ заявили, что рисков стагфляции в России в 2026 году нет

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
банки
финансы
россия
втб
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Рисков стагфляции в России в 2026 году нет, поскольку корпоративное кредитование растет, несмотря на высокую ставку, что приводит к росту производства и положительной динамике ВВП, заявил в интервью РИА Новости первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. "Мы видим значительный прирост кредитования юрлиц. То есть корпоративное кредитование растет, несмотря на высокую ставку, что приводит к росту производства и положительной динамике ВВП", - отметил он. "А говорить о стагфляции можно было бы, если бы все "встало" с точки зрения кредитов, это был бы ранний индикатор. Поэтому рисков стагфляции нет", - пояснил Пьянов. "У нас должны быть другие опасения: что ключевая ставка в 16,5% - это уже признак слишком мягкой ДКП, так как кредит экономике растет", - заметил первый зампред.
банки, финансы, россия, втб
Банки, Финансы, РОССИЯ, ВТБ
04:37 01.12.2025
 
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Рисков стагфляции в России в 2026 году нет, поскольку корпоративное кредитование растет, несмотря на высокую ставку, что приводит к росту производства и положительной динамике ВВП, заявил в интервью РИА Новости первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.
"Мы видим значительный прирост кредитования юрлиц. То есть корпоративное кредитование растет, несмотря на высокую ставку, что приводит к росту производства и положительной динамике ВВП", - отметил он.
"А говорить о стагфляции можно было бы, если бы все "встало" с точки зрения кредитов, это был бы ранний индикатор. Поэтому рисков стагфляции нет", - пояснил Пьянов.
"У нас должны быть другие опасения: что ключевая ставка в 16,5% - это уже признак слишком мягкой ДКП, так как кредит экономике растет", - заметил первый зампред.
 
