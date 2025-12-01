https://1prime.ru/20251201/vtb-865082084.html
В ВТБ заявили, что рисков стагфляции в России в 2026 году нет

МОСКВА, 1 дек
В ВТБ заявили, что рисков стагфляции в России в 2026 году нет
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Рисков стагфляции в России в 2026 году нет, поскольку корпоративное кредитование растет, несмотря на высокую ставку, что приводит к росту производства и положительной динамике ВВП, заявил в интервью РИА Новости первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.
"Мы видим значительный прирост кредитования юрлиц. То есть корпоративное кредитование растет, несмотря на высокую ставку, что приводит к росту производства и положительной динамике ВВП", - отметил он.
"А говорить о стагфляции можно было бы, если бы все "встало" с точки зрения кредитов, это был бы ранний индикатор. Поэтому рисков стагфляции нет", - пояснил Пьянов.
"У нас должны быть другие опасения: что ключевая ставка в 16,5% - это уже признак слишком мягкой ДКП, так как кредит экономике растет", - заметил первый зампред.
Первый зампред ВТБ Пьянов: рисков стагфляции в России в 2026 году нет
