https://1prime.ru/20251201/vtb-865082084.html

В ВТБ заявили, что рисков стагфляции в России в 2026 году нет

В ВТБ заявили, что рисков стагфляции в России в 2026 году нет - 01.12.2025, ПРАЙМ

В ВТБ заявили, что рисков стагфляции в России в 2026 году нет

Рисков стагфляции в России в 2026 году нет, поскольку корпоративное кредитование растет, несмотря на высокую ставку, что приводит к росту производства и... | 01.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-01T04:37+0300

2025-12-01T04:37+0300

2025-12-01T04:37+0300

банки

финансы

россия

втб

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865082084.jpg?1764553057

МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Рисков стагфляции в России в 2026 году нет, поскольку корпоративное кредитование растет, несмотря на высокую ставку, что приводит к росту производства и положительной динамике ВВП, заявил в интервью РИА Новости первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. "Мы видим значительный прирост кредитования юрлиц. То есть корпоративное кредитование растет, несмотря на высокую ставку, что приводит к росту производства и положительной динамике ВВП", - отметил он. "А говорить о стагфляции можно было бы, если бы все "встало" с точки зрения кредитов, это был бы ранний индикатор. Поэтому рисков стагфляции нет", - пояснил Пьянов. "У нас должны быть другие опасения: что ключевая ставка в 16,5% - это уже признак слишком мягкой ДКП, так как кредит экономике растет", - заметил первый зампред.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, россия, втб